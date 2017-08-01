закрыть
1 августа 2017, вторник, 17:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Зельве почтят Ларису Гениюш

1
  • 1.08.2017, 16:12
  • 3,332
Лариса Гениюш

Мероприятие начнется в воскресенье в Свято-Троицкой церкви молебном в честь поэтессы.

В воскресенье, 6 августа, в Зельве творческая интеллигенция Беларуси почтит великую поэтессу, общественную деятельницу, узника сталинских лагерей Ларису Гениюш (1910-1983), передает «Радыё Рацыя».

Мероприятие начнется в 9 часов в зельвенской Свято-Троицкой церкви молебном в честь поэтессы. После все присутствующие возложат цветы к памятнику Ларисы Гениюш и посетят ее могилу на местном кладбище.

В этот день будут звучать воспоминания о ней и стихи белорусских поэтов.


Мнение

Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман
Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»