В Зельве почтят Ларису Гениюш 1 1.08.2017, 16:12

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Лариса Гениюш

Мероприятие начнется в воскресенье в Свято-Троицкой церкви молебном в честь поэтессы.

В воскресенье, 6 августа, в Зельве творческая интеллигенция Беларуси почтит великую поэтессу, общественную деятельницу, узника сталинских лагерей Ларису Гениюш (1910-1983), передает «Радыё Рацыя».

Мероприятие начнется в 9 часов в зельвенской Свято-Троицкой церкви молебном в честь поэтессы. После все присутствующие возложат цветы к памятнику Ларисы Гениюш и посетят ее могилу на местном кладбище.

В этот день будут звучать воспоминания о ней и стихи белорусских поэтов.