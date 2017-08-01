Россельхознадзор усилил контроль за еще шестью белорусскими предприятиями

Россельхознадзор усилил контроль за еще шестью белорусскими предприятиями2
- 1.08.2017, 16:31
Предприятия поставляли в Россию мясо.
Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией шести предприятий Беларуси, поставляющих в РФ мясную продукцию, сообщает interfax.by.
Это сделано в связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и РФ.
Так, в мясе птицы "1-й Минской птицефабрики" и племптицезавода "Белорусский" были выявлены сальмонеллы, в продукции компании "Витконпродукт" и Глубокского мясокомбината - остатки тетрациклина.
Птицефабрика "Рассвет" и ОАО "Смолевичи бройлер" "отличились" остатками офлоксацина в своей продукции.
Как сообщало ранее ведомство, если предприятие, продукция которого находится под усиленным контролем, повторно допускает нарушение, поставки с него запрещаются.