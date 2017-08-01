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Россельхознадзор усилил контроль за еще шестью белорусскими предприятиями

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  • 1.08.2017, 16:31

Предприятия поставляли в Россию мясо.

Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией шести предприятий Беларуси, поставляющих в РФ мясную продукцию, сообщает interfax.by.

Это сделано в связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и РФ.

Так, в мясе птицы "1-й Минской птицефабрики" и племптицезавода "Белорусский" были выявлены сальмонеллы, в продукции компании "Витконпродукт" и Глубокского мясокомбината - остатки тетрациклина.

Птицефабрика "Рассвет" и ОАО "Смолевичи бройлер" "отличились" остатками офлоксацина в своей продукции.

Как сообщало ранее ведомство, если предприятие, продукция которого находится под усиленным контролем, повторно допускает нарушение, поставки с него запрещаются.


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