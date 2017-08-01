Семь друзей Лукашенко, которые потеряли власть в своих странах 1.08.2017, 16:51

На минувшей неделе отстранили от власти из-за коррупции премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

Белорусский диктатор не впервые ошибается с друзьями из числа руководителей других стран. Udf.by напоминает, как это происходило раньше.

Слободан Милошевич

Отношения с президентом Югославии у Лукашенко были настолько хорошими, что в 1999 году во время бомбардировок авиацией НАТО белорусский правитель совершил демонстративный визит в Белград.

Судьба Милошевича сложилась печально. Утратив поддержку сербского народа, он был выдан новыми властями международному трибуналу, обвинившему его в совершении военных преступлений в Косово. Приговора бывший президент не дождался: в 2006-м он умер в тюрьме в Гааге от инфаркта миокарда. Незадолго до этого Лукашенко выступил в его защиту на сессии ООН.

Саддам Хусейн

Александр Лукашенко никогда не скрывал дружественных связей с иракским диктатором. Журналистам он рассказывал, что, общаясь с американцами, пытался предотвратить военную операцию в Ираке в 2003 году. В то время зарубежные СМИ сообщали, что Саддам Хусейн может укрываться в Беларуси. Но вскоре диктатора нашли и спустя несколько лет казнили.

Лукашенко до сих пор тепло отзывается о повешенном правителе. Несколько лет назад он рассказал, что бывший руководитель Ирака перечислил полмиллиона долларов на строительство Национальной библиотеки в Минске: «Это было мое предложение. Я говорю: "Саддам, надо внести какую-то сумму, мы тут строим". - "Вы меня, президент, обижаете, я полмиллиона дам". Я говорю: "Спасибо". По-моему, он самую большую сумму внес».

Муаммар Каддафи

Лукашенко побывал в Триполи, столице Ливии, в 2000 году. Муаммар Каддафи посетил Беларусь в 2008-м – на территории резиденции «Заславль» он разбил свой бедуинский шатер.

Лукашенко называл руководителя Ливии «братом». Во время гражданской войны в этой стране он рассказывал об общении с диктатором: «Я разговаривал с Каддафи, хотя и не афиширую это. Что у тебя там происходит — от тебя люди бегут, дипломаты? Господин президент, вы не то телевидение смотрите».

Осень 2011 года при наступлении оппозиционных сил в Ливии Каддафи был убит.

Два года назад глава Беларуси негодовал на трибуне в ООН: «Распяли президента Каддафи, уничтожив государство. В Ливии стало лучше? Нет. И где эта Ливия вообще как целостное государство?».

Уго Чавес

Отношения президентов Венесуэлы и Беларуси были поистине бурными. Правители двух стран регулярно обменивались визитами, обнимались на публике и говорили о крепкой дружбе. Уго Чавес бегал с автоматом на «линии Сталина», Лукашенко выбивал нефть и контракты для белорусских предприятий в Каракасе.

Неожиданно все закончилось в марте 2013 года, когда Уго Чавес скончался от онкологии во время четвертого президентского срока. Лукашенко прилетел на похороны друга, где пустил слезу.

Фидель Кастро

Лидер кубинской революции и Лукашенко встретились в 2000 году. Тогда Кастро назвал Беларусь самой дружеской из стран постсоветского пространства и наградил Лукашенко одной из трех высших наград страны – орденом Хосе Марти.

Однако двум бедным странам развивать экономические отношения не получалось, дружба тянулась лишь на уровне слов.

Когда осенью 2016 года Фидель скончался, Лукашенко отметил в соболезновании его брату: мы потеряли мыслителя, замены которому пока нет. Но на похороны почему-то не полетел.

Сильвио Берлускони

В 2008 году политик-долгожитель вновь стал премьер-министром Италии. С этого времени начался недолгий период тесных отношений Берлускони и Лукашенко. Весной 2009-го руководителя Беларуси премьер-министр Италии принял в Риме. В конце того же года он нанес официальный визит в Минск.

Правление Берлускони завершилось бесславно. В 2011-м он был вынужден уйти в отставку после серии скандалов, вызвавших судебное преследование, и на фоне серьезных финансово-экономических трудностей. Так у Александра Лукашенко исчез единственный друг из руководства стран Евросоюза.

Курманбек Бакиев

Правитель Беларуси бывал в Бишкеке во время президентства Бакиева, а тот еще будучи премьером приезжал с визитом в Минск. Когда весной 2010 года в Кыргызстане вспыхнули протесты, Лукашенко бросился спасать друга, который вынужден был бежать из столицы.

Бакиев недавно так рассказал о неожиданном вопросе Лукашенко при звонке с предложением получить политическое убежище в его стране: «Ты еще жив? Комаров не очень боишься?».

Теперь Бакиев достраивает дом возле «Минск-Арены», а его супруга руководит отелем «Минск». Периодически бывший президент Кыргызстана видится с главой Беларуси. «Лукашенко был в восторге, когда моя дочка читала ему поэму на белорусском языке», – признавался он.

…Подводя итоги, можно утверждать, что Александр Лукашенко регулярно ошибается не только в выборе экономической политики, так и в выборе политических друзей.