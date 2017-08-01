Кобяков предложил банкам менять долги на акции 1.08.2017, 17:12

Андрей Кобяков

Просроченная задолженность по кредитам и займам за 5 месяцев текущего года выросла на 25%.

В Беларуси необходимо более активно развивать рынок финансовых инструментов, заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков во время расширенного заседания Совета министров, на котором обсуждались итоги работы экономики за первое полугодие 2017 года и дополнительные меры по выполнению поставленных на 2017 год задач, передает БелТА.

"Необходимо более активно развивать рынок финансовых инструментов. Должна быть возможность у банков обменивать долги на акции. Следует создавать так называемый рынок проблемных активов, передачу их с дисконтом для дальнейшей эффективной работы с ними. Нацбанку, Минфину и Минэкономики следует активнее заниматься расширением набора финансовых инструментов, которые позволят снизить проблемные обязательства организаций и сформировать положительное сальдо их денежных потоков", - подчеркнул премьер-министр.

Андрей Кобяков сообщил, что просроченная задолженность по кредитам и займам за 5 месяцев текущего года выросла на 25%. Основная их доля приходится на предприятия сельского хозяйства.