Как белоруска в «потрясающих» условиях родила в Таиланде 13 1.08.2017, 17:50

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Елена Мальцева из Гомеля, мама двоих детей, сравнивает белорусский и тайский опыт родов.

Роды за границей - не такое редкое явление, как может показаться. Наши соотечественницы частенько выбирают сервис в Литве или Польше, гражданство - в США или Канаде. Елена Мальцева из Гомеля, мама двоих детей, сравнивает белорусский и тайский опыт.

«Рожать в Минске не понравилось: дочку увидела только через сутки

Первого ребенка я родила в 2013 году в Минске, и мне не понравилось, - рассказывает kp.by 28-летняя Елена. - Роды были платными. Но это подразумевало лишь отдельный родзал, никаких дополнительных привилегий со стороны персонала не было.

Во время родов хотелось, чтобы меня окружали добрые и терпеливые люди, которые не только примут ребенка, но еще и немного меня успокоят. Но в Беларуси это не принято, у врачей нет времени. Особенно если выходной или скоро пересменка.

Мои первые роды закончились экстренным кесаревым сечением. Вины врачей в этом нет, операцию провели отлично, шрам остался совсем тоненький и едва заметный. Ребенка мне отдали только через сутки. До этого не приносили, даже чтобы приложить к груди, кормили смесью. Я вся извелась, пока мне отдали дочку. Мужа в палату не пускали ни до, ни после родов, хотя я лежала в платной одна.

«Выбирали между Испанией, Таиландом и США»

- Рожать второй раз мы решили за границей. Выбирали между Испанией, США и Таиландом. Таиланд появился неслучайно: мы каждый год зимуем в Юго-Восточной Азии, поэтому экзотики не боимся и комфортно там себя чувствуем. В США и Испании тоже бывали и слышали много хорошего об их уровне медицины.

Стали считать, во сколько нам обойдутся роды и проживание в каждой стране. Мы поняли, что комфортнее всего сможем обустроить свой быт до и после родов в Таиланде - например, в Испании кесарево стоило бы 8,5 тысячи евро, в США еще дороже. В отличие от США в Таиланде не дают гражданство тем, кто рождается на их земле, но нам это и не было нужно.

Мы вылетели в Таиланд за два месяца до предполагаемой даты родов - на 32-й неделе. «Аэрофлот», прямой рейс Москва - Бангкок, я, муж и дочка. Через месяц к нам присоединилась моя мама.

Несмотря на то что я решила рожать в госпитале в Бангкоке, мы поселились в курортном городе Паттайя - это два часа езды. Бангкок - каменные джунгли с вечными пробками, там с ребенком делать нечего. А Паттайя - городок у моря, стоимость жизни там ниже. Плюс еда: главная прелесть Таиланда для меня в том, что там можно практически не готовить. Знаменитая тайская уличная еда продается на каждом шагу! За 4 - 5 долларов можно пообедать всей семьей. Быстро, вкусно - и ни разу не отравились.

«Четыре утра: Мы с мужем под руку идем в госпиталь рожать»

- После белорусских женских консультаций мой тайский доктор показался мне очень расслабленным. Ни тебе УЗИ, ни лишних анализов... Мое желание рожать самой после кесарева его совсем не удивило и не побудило обследовать меня с ног до головы. Сначала я напрягалась: ему что, все равно?

А потом поняла, что он просто не ищет проблем там, где их нет. Их действительно не было: я чувствовала себя великолепно, все анализы и два первых скрининга были в норме. До родов я виделась с доктором три раза, а после родов - один, через несколько недель. Тайский подход (это когда приятное состояние, а не медицинский случай) пришелся мне по душе гораздо больше, чем белорусский.

На 39-й неделе мы перебрались в Бангкок, поближе к госпиталю, и поселились в гостинице. Вовремя: на вторую ночь у меня начались схватки и отошли воды. До больницы мы добрались пешком. С собой я взяла только паспорт и телефон. Было раннее утро, поэтому вид беременной, медленно бредущей по улицам Бангкока под руку с мужем, никого не шокировал.

Меня положили в роскошную одиночную палату. Мужа усадили на диван. Началось! В отделении было на удивление тихо. Тот, кто рожал в белорусском роддоме, никогда не забудет крики рожающих женщин! Мы спросили медсестер: «Мы что, одни здесь сегодня?» Они ответили, что не одни, просто больше никто сам рожать не желает, все добровольно идут на кесарево. Схватки нарастали, но дело продвигалось медленно - и у меня появилось дежавю прошлых родов.

В 9 утра пришел мой доктор. Осмотрел меня и сказал: «Ты родишь, но еще не скоро». После этих слов я потребовала сделать мне кесарево - и все согласились. Муж с облегчением пошел было завтракать, но его изловили в коридоре, надели на него медицинскую шапочку и халат и вернули в операционную. Он обалдел, но пошел - и даже держался там молодцом.

Очень скоро мы услышали крик нашего сына.

Малыша быстренько обтерли-почистили и поднесли нам показать. Пока врачи заканчивали операцию, медсестры фотографировали довольных нас с младенцем. А при выписке распечатали и подарили нам это фото.

- Что в Таиланде входит в понятие «платные роды»?

- Трое суток пребывания в больнице, кесарево сечение, наблюдение новорожденного неонатологом, первые прививки, проверка слуха и зрения. И круглосуточный уход за мамой и ребенком: нажал кнопочку - и медсестра сделала, что пожелаешь. В моем случае в эту сумму еще вошло одно дополнительное УЗИ и обеды, которые заказывали из кафе больницы прямо в мою палату гости. Мама с Русланом приходили ко мне с самого утра и сидели сколько угодно, их никто не выгонял. В мое меню входили и фрукты, и соки, и даже десерты - все вкусное, а не холодная слипшаяся каша. Никто ни разу не сказал, что мне, как кормящей матери, чего-то нельзя есть.

При выписке ребенку подарили одежду, подгузники, средства для ухода, специальную пеленочку, чтобы прикрываться, когда кормишь грудью в общественных местах, контейнеры и пакеты для хранения грудного молока. А еще фотографии из родзала и рамочку с фото новорожденного и отпечатком его ножек. Получается, что мне не пришлось брать с собой в роддом вообще ничего! Ни для себя, ни для ребенка. Нам все дали.

«С первого дня гуляли, с двух месяцев стали плавать»

- Сразу после родов у меня заканчивалась тайская виза. Госпиталь взял этот вопрос на себя: сделал документы и продлил ее мне и всем членам моей семьи, включая маму. Из Таиланда мы улетели, когда сыну было почти три месяца.

С первых дней я гуляла с ним на террасе нашей квартиры и во дворе жилого комплекса. По улицам Паттайи - редко, потому что там, по чисто азиатской традиции, практически нет тротуаров. Погулять с коляской вряд ли получится, но можно носить малыша в слинге.

Когда сыну исполнилось два месяца, мы стали по вечерам плавать с ним в бассейне.

Это было главным удовольствием дня и для меня, и для него. В Беларусь мы вернулись в начале апреля. Бангкок - Киев - Гомель: устали, конечно, но не катастрофично.

- Вы не боялись смены климата? Перелеты для детей до года считаются большим стрессом…

- Ездить с годовалыми детьми, мне кажется, сложнее. По поводу смены климата не заморачивались: мне кажется, младенцы вообще этого не замечают. Хотя дома в прохладе он стал однозначно лучше спать.

- Не жалеете потраченных денег?

- Однозначно не жалеем - ни я, ни муж. Мы совместили приятное с очень приятным: отдохнули всей семьей и в потрясающих условиях родили сынишку. О роддоме и тайских врачах у меня остались самые приятные воспоминания - рожала бы и рожала! Только одного жаль: что первые роды я вспоминаю с гораздо меньшим удовольствием.

Сколько стоит родить в Таиланде?

$1100 - перелет Минск - Москва - Бангкок и обратно

$600 - 2000 - жилье за месяц (в зависимости от типа жилья)

$4000 - приемы у врача и роды

$300 - 500 - еда в месяц (на семью из двух человек)

$100 - 200 - экскурсии, массажи и другие развлечения