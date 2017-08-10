Пентагон разработал план нанесения превентивного удара по КНДР 10.08.2017, 7:38

Миссия возложена на тяжелые стратегические бомбардировщики B-1B.

В Министерстве обороны США заявили, что план превентивного удара по пусковым установкам Северной Кореи подготовлен и будет приведен в исполнение в случае приказа президента Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC (перевод – newsru.com).

По данным высокопоставленных источников в оборонном ведомстве, осуществить атаку на КНДР Пентагон собирается с помощью тяжелых стратегических бомбардировщиков B-1B, дислоцированных на базе ВВС США "Андерсен" на острове Гуам.

Отмечается, что пары бомбардировщиков отрабатывают эту операцию с конца мая - проведено 11 тренировочных вылетов. Действия бомбардировщиков поддержат истребители и беспилотники, а также самолеты-дозаправщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. О ядерных ударах речи не идет.

В настоящее время, по данным телеканала, на базе "Андерсен" находятся шесть таких самолетов. Ранее они принимали участие в совместных учениях США с Южной Кореей и Японией в районе Корейского полуострова. Потенциальные цели ВВС США - около двух десятков пусковых установок баллистических ракет КНДР, испытательных полигонов и вспомогательных объектов.

В Пхеньяне разъяснили подробности ракетного удара по США

Ранее КНДР сообщила о готовности к середине августа нанести ракетный удар по американской авиабазе на Гуаме с помощью баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12". В Пхеньяне назвали потенциальный ядерный удар "упреждающим".

Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 августа, заявил, что в случае продолжения ракетных испытаний КНДР "столкнется с таким огнем и яростью, которые мир раньше не видел".

В среду Северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало заявление генерала Ким Рак Диома, в котором разъясняется план ракетного запуска в сторону Гуама. Целью удара будет сдерживание "безрассудных действий американцев на юге Корейского полуострова", сообщил военный, слова которого приводит РБК.

По словам генерала, ракеты "Хвасон-12", запущенные с целью "упреждающего удара", должны будут пролететь 3356 километров над Японией и западной частью Тихого океана и упасть примерно в 30-40 километрах от побережья Гуама.

В заявлении говорится, что окончательная версия плана будет представлена в середине августа главе страны Ким Чен Ыну, от которого военные будут ожидать приказа о запуске ракет.

Напомним, КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.