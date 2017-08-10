Олег Стариков: Во время «Запад-2017» опасно возможное использование Россией авиации 10.08.2017, 19:09

Украинские военные эксперты оценивают риски предстоящих белорусско-российских учений.

В военных учениях "Запад-2017", которые пройдут в Беларуси, участие примет значительно большее число военнослужащих, чем позволяют условия Венского соглашения, заявил в комментарии изданию "Гордон" военный эксперт Олег Стариков.

"Участие в военных учениях, согласно Венскому соглашению, не могут принимать более 12 тысяч военнослужащих, но на "Западе-2017" реально будет 300 тысяч военных. Будет проведена внезапная проверка боеготовности. Для этих целей в РФ заказали 5,5 тысяч вагонов. Причем не 4,5 тысячи, как некоторые утверждают. Подобное россияне уже проворачивали и в предыдущие годы, например, во время учений "Кавказ-2016". По боевой тревоге они поднимут войска по всей своей западной границе. Ко всему прочему, по всей видимости, будет привлечен и флот. То есть будут сухопутные войска, белорусская армия и все остальные – соберут всех. Вот и выйдет 300 тысяч человек. РФ хочет продемонстрировать Западу свою военную силу. Учения "Запад-2017" рассчитаны не на Украину. Против нас воюет Южный военный округ РФ. А вот Западный военный округ нацелен на Европу", – отметил Стариков.

По его словам, наибольшую опасность для Украины несет возможное использование авиации российскими военнослужащими.

"РФ боится глобального удара. Они считают, что страны североатлантического сотрудничества готовят глобальный удар, после которого Россия будет уничтожена через пять минут. И вот Москва показывает, что может дать США какой-то ответ. Россияне придерживаются концепции трех войн. Первая война – региональная. Это их война с Украиной. Вторая – это подготовка к ядерной войне. Третья – участие в антитеррористической операции. Если же говорить конкретно о "Западе-2017", то для нас, прежде всего, опасно возможное использование Россией авиации. Поэтому северную зону нам нужно надежно закрыть", – подчеркнул Стариков.