Политзаключенному Игорю Комлику предъявили обвинения 1 10.08.2017, 21:19

Игорь Комлик

Главный бухгалтер профсоюза РЭП остается под стражей.

Как стало известно (ПЦ «Весна»), 10 августа главному бухгалтеру профсоюза РЭП Игорю Комлику предъявили обвинения по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса - «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Свою вину Игорь Комлик не признает, никаких показаний не дает. Однако, меру пресечения оставили ту же: обвиняемый остается под стражей.

Напомним, 2 августа 2017 года сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провели обыск и изъятие компьютеров и финансовых документов в офисе профсоюза РЭП и центрального офиса БНП. Были задержаны председатель РЭП Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик. Г. Федынич был допрошен и отпущен, а Игорь Комлик оставался под стражей.

Правозащитные организации Беларуси 3 августа заявили, что считают Игоря Комлика политзаключенным. По словам правозащитников, возбужденное против профсоюзных лидеров уголовное дело политически мотивировано, связанная с активной профсоюзной деятельностью и мирным осуществление права на свободу ассоциаций.

В поддержку профсоюзных лидеров выступили Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов, которые призвали власти Беларуси прекратить преследование Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Сегодня же с совместным заявлением выступили Обсерватория по защите правозащитников, партнерская программа FIDH и Всемирной организации против пыток (OMCT), которые также призвали белорусское правительство снять все обвинения с Игоря Комлика и прекратить уголовное преследование лидеров профсоюзных организаций за их мирную деятельность.

Напомним, что правозащитники признали Игоря Комлика политзаключенным.