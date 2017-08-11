Диктатор – белорусам: Лопату в зубы – и пошел работать 89 11.08.2017, 13:12

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Диктатор пообещал «вычленить каждого тунеядца про персоналиям».

«Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать. Пусть на меня не обижаются», — сказал сегодня Лукашенко во время ознакомления с социально-экономическим развитием Бреста, передает БелТА.

По словам диктатора, в Беларуси нельзя создавать «класс безработных».

«Людей надо приучить к труду. Нельзя создавать так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно полезный труд, как раньше говорили, значит, мы будем создавать этот класс, и он будет увеличиваться. Нам этого допустить нельзя», — сказал Лукашенко.

Правитель подчеркнул, что нужно работать всем. «Конечно, будет какой-то малый процент людей, которые ни на что не способны. Специфическими методами будем заставлять. Но есть люди, которые могут, но отлынивают, — отметил диктатор. — Этих людей надо ставить в такие условия, чтобы они все-таки шли работать».

Напомним, ранее Лукашенко, заслушивая 3 августа доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения, заявил, что к 1 октября должен появиться обновленный декрет № 3.

В нашумевший декрет о «тунеядстве» в январе этого года внесли изменения. Для разработки новой концепции декрета № 3 была создана специальная межведомственная рабочая группа, в которую включили глав многих ведомств, а также ученых.

Сейчас предложения о новых подходах к реализации декрета № 3, которые разработала специальная межведомственная рабочая группа, находятся на согласовании в администрации Лукашенко.