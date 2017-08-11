Ученые впервые взломали компьютер при помощи ДНК 11.08.2017, 15:23

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В рамках проекта ученые исследовали защиту многих популярных программ.

Группа исследователей из Вашингтонского университета впервые смогла заразить компьютер вредоносным ПО при помощи ДНК, пишет newsru.com.

Как поясняет N+1, ученые модифицировали популярную программу с открытым кодом, используемую при секвенировании, таким образом, чтобы при определенных условиях вызывать в ней переполнение буфера – популярный тип уязвимостей, позволяющий выполнять на компьютере произвольный код. Записав вредоносный код в молекулу ДНК исследователи смогли получить доступ к компьютеру, производящему анализ ДНК.

В настоящее время данные секвенирования ДНК обычно записывают в формате FASTQ – объем одного такого файла измеряется гигабайтами, и поэтому их сжимают при помощи специальных программ, например fqzcomp. Именно в эту программу с открытым исходным кодом и была внедрена уязвимость, а затем исследователи записали в ДНК-последовательность вредоносный код, который компьютер начал исполнять после завершения анализа ДНК. Кроме того, в рамках проекта ученые исследовали другие популярные программы, используемые при работе с ДНК, и обнаружили три уже существующие в них уязвимости подобного типа.

Как отмечают исследователи, пока что обнаруженный ими способ атаки малоприменим на практике по ряду причин, однако такие уязвимости выглядят устрашающе, поскольку в перспективе они могут дать хакерам возможность получить доступ к конфиденциальным данным или даже подменять данные ДНК-тестирования в рамках различных исследований. В то же время в компании Illumina, занимающейся производством оборудования для анализа ДНК, отметили, что подобный тип хакерских атак вряд ли станет актуален в ближайшие годы.