закрыть
12 августа 2017, суббота, 0:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Война Россия – Запад: первой Путин подставит Беларусь

6
  • 11.08.2017, 22:46

Ответный удар НАТО последует по системам ПВО в Беларуси и Калининградской области.

У Путина готовятся, что в случае нападения России на Украину или страны ЕС под прикрытием учений «Запад-2017», последует моментальный военный ответ.

Об этом рассказал российский военный обозреватель, заместитель главного редактора Ежедневного журнала Александр Гольц, комментируя новость о том, что президент России Владимир Путин передал на рассмотрение Госдумы законопроект о создании единой российско-белорусской системы ПВО, пишет «Апостроф».

– Если начнется война, Беларусь действительно станет стратегическим предпольем России. Мы пока рассуждаем об этом чисто теоретически. Если так рассуждать, конечно, первое, по чему будет нанесен удар потенциального противника в случае военных действий, так это по системам ПВО, которые размещены в Беларуси и Калининградской области. В этом нет никаких сомнений.

Это означает, что Россия не исключает для себя наихудшее развитие событий и поэтому заранее формулирует документы, которые позволили бы ей, в случае обострения ситуации на западе, действовать быстро и решительно.

Что касается угроз для самой Беларуси непосредственно от России и связи с учениями Запад-2017, то система ПВО должна создаваться в «угрожаемый период». Может быть, они в рамках маневров и потренируются завозить системы ПВО. Но, значит, они должны будут их вывезти обратно.

Отметим, что предполагаемые изменения, предложенные Путиным для принятия Госдуме, касаются организационно-штатной структуры российской армии и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по ПВО при совместном выполнении задач боевого дежурства (в частности возле границ Украины и ЕС).

Как сообщалось, начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что Россия создает в Беларуси наступательную группировку войск.


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что