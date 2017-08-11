Война Россия – Запад: первой Путин подставит Беларусь 6 11.08.2017, 22:46

Ответный удар НАТО последует по системам ПВО в Беларуси и Калининградской области.

У Путина готовятся, что в случае нападения России на Украину или страны ЕС под прикрытием учений «Запад-2017», последует моментальный военный ответ.

Об этом рассказал российский военный обозреватель, заместитель главного редактора Ежедневного журнала Александр Гольц, комментируя новость о том, что президент России Владимир Путин передал на рассмотрение Госдумы законопроект о создании единой российско-белорусской системы ПВО, пишет «Апостроф».

– Если начнется война, Беларусь действительно станет стратегическим предпольем России. Мы пока рассуждаем об этом чисто теоретически. Если так рассуждать, конечно, первое, по чему будет нанесен удар потенциального противника в случае военных действий, так это по системам ПВО, которые размещены в Беларуси и Калининградской области. В этом нет никаких сомнений.

Это означает, что Россия не исключает для себя наихудшее развитие событий и поэтому заранее формулирует документы, которые позволили бы ей, в случае обострения ситуации на западе, действовать быстро и решительно.

Что касается угроз для самой Беларуси непосредственно от России и связи с учениями Запад-2017, то система ПВО должна создаваться в «угрожаемый период». Может быть, они в рамках маневров и потренируются завозить системы ПВО. Но, значит, они должны будут их вывезти обратно.

Отметим, что предполагаемые изменения, предложенные Путиным для принятия Госдуме, касаются организационно-штатной структуры российской армии и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по ПВО при совместном выполнении задач боевого дежурства (в частности возле границ Украины и ЕС).

Как сообщалось, начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что Россия создает в Беларуси наступательную группировку войск.