закрыть
12 августа 2017, суббота, 0:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Сети появилась история Беларуси в жанре Countryballs

  • 11.08.2017, 22:55

Анимированный ролик показывает историю Беларуси от древних времен до современности.

В интернете появился невероятный 23-минутный анимированный ролик, который показывает историю Беларуси от древних времен до современности в популярном жанре Countryballs.

Countryballs — интернет-мем, который впервые был создан пользователями немецкого имиджборда Krautchan.net во второй половине 2009 года. Данный мем связан с большим количеством интернет-комиксов, персонажами которых выступают различные страны, изображенные в виде окрашенных в цвета национального флага шаров (countryballs). Polandball (Польшар), олицетворяющий Польшу, является первым и наиболее известным персонажем таких комиксов, которые сегодня носят название Countryballs.


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что