В Сети появилась история Беларуси в жанре Countryballs 11.08.2017, 22:55

Анимированный ролик показывает историю Беларуси от древних времен до современности.

В интернете появился невероятный 23-минутный анимированный ролик, который показывает историю Беларуси от древних времен до современности в популярном жанре Countryballs.

Countryballs — интернет-мем, который впервые был создан пользователями немецкого имиджборда Krautchan.net во второй половине 2009 года. Данный мем связан с большим количеством интернет-комиксов, персонажами которых выступают различные страны, изображенные в виде окрашенных в цвета национального флага шаров (countryballs). Polandball (Польшар), олицетворяющий Польшу, является первым и наиболее известным персонажем таких комиксов, которые сегодня носят название Countryballs.