Украинский эксперт: Беларусь нарвется на экономические санкции из-за соглашения с Россией о ПВО 6 12.08.2017, 13:18

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Дмитрий Снегирев

Фото: EPA/UPG

Украина намерена апеллировать к Западу о введении экономических санкций против Беларуси, чтобы не допустить развертывания здесь военных баз РФ.

Проект закона, который позволит РФ использовать комплексы противовоздушной обороны на границах Беларуси с ЕС и Украиной - вполне прогнозируемый шаг.

Путин вытащил договор в подходящий момент - накануне внесения в Верховную Раду законопроекта о реинтеграции ОРДЛО. И подписание соглашения о ПВО используется как рычаг психологического давления на власти Украины.

Такое мнение телеканалу «24» высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Как отмечает эксперт, само соглашение о создании совместного штаба по координации деятельности ПВО РФ и Беларуси было подписано еще в 2016 году. Но Россия отложила ратификацию в удобный момент. Это, говорит он, конечно, чекистская практика Путина. Но, по мнению Снегирева, руководству Украины не нужно вести себя как перепуганному человеку и нагнетать истерию. Наоборот - эту ситуацию надо использовать в пользу Украины. ПВО - это не силы наступления.

«Надо апеллировать к нашим западным партнерам о введении дополнительных экономических санкций и политической изоляции Беларуси, чтобы не допустить развертывания военных баз России против Украины. Нужно не допустить использования территории Беларуси и ее фактического завоевания Кремлем как плацдарма для вторжения РФ в Украину», - отмечает Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, Беларусь играет на невнятной позиции МИД Украины и использует свою территории для Минских переговоров. То есть выступает неким регулятором и дипломатом, чем снимает напряжение вокруг себя со стороны ЕС и США.

«Однако Россия сделала большую ошибку, предложив именно сейчас утвердить закон о размещении ПВО. Украина имеет возможность показать западным партнерам роль Беларуси как возможного плацдарма для России, а также захватнические планы Москвы в отношении самой Беларуси. Нужно разворачивать контрпропаганду с учетом украинских интересов. Если подписываете договор с РФ о размещении ПВО, соответственно, подвергаетесь экономическим санкциям», - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который позволит РФ использовать ПВО на границах Беларуси с ЕС и Украиной. Президент России просит Думу ратифицировать протокол «о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Украиной и Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г.».