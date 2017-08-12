В интернете собирают подписи за переименование Бреста 4 12.08.2017, 14:17

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Фото: b-g.by

Городу предлагают вернуть историческое название Берестье.

«Гістарычнае Берасце цяпер носіць назву, скажоную паланізацыяй і русіфікацыяй краіны. Адзначэнне 1000-годдзя горада — цудоўная нагода, каб вярнуць яму спрадвечнае імя», — пишут авторы петиции.

Они напоминают, что в 1696 году сейм Речи Посполитой отменил статус белорусского языка как государственного и таким образом открыл путь к тотальной полонизации. Названия белорусских поселений записывались только графическими средствами польского языка в характерных для него фонетических и грамматических формах. В таком виде большинство из них вошли в государственные документы, на карты, вытеснив с письменной и картографической практики исконные формы, пишет «Брестская газета».

В составе Российской империи ни документалисты, ни историки, ни картографы не уточнили точность перевода белорусских ойконимов (название населенного пункта, вид топонима) на русский язык. Они заимствовали уже готовые польские формы и записали их кириллицей. В результате этого ряд ойконимов вошел в историю в иноязычной или искаженной форме. В письменной практике закрепились полонизированные формы, в число которых попало и название города Брест, который упоминается в ранних летописях как «Бересть», «Бересте».

В 2019 году Брест будет отмечать 1000-летие с момента первого письменного упоминания в «Повести временных лет». «Гістарычнай справядлівасцю стала б вяртанне Брэсту яго спрадвечнай назвы», — отмечают авторы.

Петиция была опубликована 29 июля. По состоянию на середину дня 9 августа удалось собрать 115 подписей. Обращение планируют отправить в Брестский горисполком.