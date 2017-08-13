Триллер под Гомелем: налетчики из РФ избили продавца мотоцикла и угнали два байка 6 13.08.2017, 17:22

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Кримдуэт из России разыскивали все районные отделы милиции области.

22-летний гомельчанин разместил в Интернете объявление о продаже мотоцикла «Suzuki GSX 1300R». Покупатели нашлись в России. Два приятеля из Курской области прибыли в областной центр, начали искать встречи с продавцом, сообщает пресс-служба областной милиции.

Вчера вечером россияне приехали в д. Романовичи Гомельского района. Через некоторое время на мотоцикле «Yamaha FZ6» подъехал и продавец. В ходе обсуждения купли-продажи один из покупателей, схватив в руки молоток с резиновой головкой, стал наносить удары продавцу по голове и другим частям тела. Гомельчанин упал. Разбойники, завладев двумя байками, скрылись с места преступления. Родственница потерпевшего, увидев в окно дома, как молодой человек пытается встать с земли, вызвала скорую помощь и милицию.

Ориентировка была направлена во все районные отделы милиции области.

Погоню организовали майор милиции Руслан Колесников и капитан Александр Яковцев, проводившие рейдовые мероприятия на служебном автомобилев Добрушском районе. При подъезде к поселку Медвежий Лог сотрудники увидели два мотоцикла, двигавшихся на большой скорости в сторону границы с Российской Федерацией. На одном из них не было регистрационного знака. Милиционеры связались с оперативно-дежурной службой. Старший оперативный дежурный Дмитрий Шишков отдал команду следовать за байками, но не задерживать. Силовые ведомства на контрольно-пропускном пункте «Селище» уже были предупреждены, готовились блокировать и задерживать угонщиков.

Но мотоциклисты свернули с трассы в сторону д. Корма. В метрах трехсот остановись. Милицейский автомобиль проследовал за ними. Руслан и Александр, предполагая, что злоумышленники попытаются объехать пункт пропуска, решили пойти на задержание. Блокировав, насколько это было возможным, мотоциклы, госавтоинспекторы выскочили из машины. Преступники, увидев милиционеров, моментально завели байки и попытались скрыться.

Но Александр Яковцев успел прыгнуть на набирающую скорость «Ямаху» и повалить мотоцикл с наездником на землю.

Тот, быстро встав, попытался сбежать. Подоспевший Руслан Колесников задержал его. Второму россиянину на «Сузуки» все же удалось скрыться.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе проведения осмотра среди личных вещей 23-летнего россиянина нашли черную вязаную шапку с прорезями для рта и глаз.

Продавец мотоцикла с тяжелыми травмами госпитализирован и находится в реанимации.