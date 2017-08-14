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Геннадию Федыничу предъявили обвинение и взяли подписку о невыезде

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  • 14.08.2017, 11:16
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Геннадий Федынич
Фото: praca-by.info

Лидеру независимого профсоюза РЭП грозит до семи лет лишения свободы.

Лидеру профсоюза РЭП Геннадию Федыничу предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса - «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Ранее он был подозреваемым в деле. Также Следственный комитет взял с него подписку о невыезде. Об этом сообщил «Свабодзе» сам Геннадий Федынич.

Напомним, 2 августа 2017 года сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провели обыск и изъятие компьютеров и финансовых документов в офисе профсоюза РЭП. Были задержаны председатель РЭП Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик. Федынич был допрошен и отпущен, а Комлик помещен сначала в изолятор временного содержания, а через 3 дня - в СИЗО № 1.

10 августа Игорю Комлик было предъявлено обвинение по статье 243, части 2 ( «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Меру пресечения Комлику оставили прежней - он остается в СИЗО. Федыничу и Комлику грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Правозащитные организации Беларуси 3 августа заявили, что считают Игоря Комлика политзаключенным. По словам правозащитников, возбужденное против профсоюзных лидеров уголовное дело политически мотивировано, связано с активной профсоюзной деятельностью и мирным осуществлением права на свободу ассоциаций.

В поддержку профсоюзных лидеров выступили Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов, которые призвали власти Беларуси прекратить преследование Геннадия Федынича и Игоря Комлика.


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