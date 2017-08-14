Николаю Статкевичу присудили 15 суток за акцию 3 июля 12 14.08.2017, 11:33

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Николай Статкевич

Постановление о решении суда один из лидеров БНК получил по почте.

Как стало известно правозащитному центру «Вясна», еще 9 августа в суде Ленинского района Минска состоялось рассмотрение административного дела по ч. 3 ст. 23.34 КоАП в отношении одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича за участие в мирной акции протеста 3 июля.

Судья Юлия Ковяко рассмотрела дело в отсутствие обвиняемого, постановление суда Николай Статкевич получил по почте.

Вина оппозиционного политика по решению суда «подтверждается» показаниями свидетелей-милиционеров Козлова А. и Рыженкова М., письменными материалами дела и заключается в том, что он принял «активное участие в митинге в составе группы граждан без разрешения Мингорисполкома» 3 июля на Октябрьской площади в Минске, с целью публичного обсуждения отмены военных учений «Запад-2017» и освобождения политзаключенных.

Судья вынесла постановление о привлечении Николая Статкевича к административному аресту сроком на 15 суток, который будет отсчитываться с момента задержания. Пока что политик находится на свободе.

Кроме того, только сейчас стало известно, что еще 5 июля судья Наталья Драчева суда Советского районного Минска осудила Николая Статкевича за повторное участие в митинге на «Военном кладбище» (ч. 3 ст. 23.34 КоАП), который проходил 8 мая, к штрафу в 50 базовых величин.