Геннадий Федынич – о предъявленных обвинениях: «Это заказное мероприятие» 2 14.08.2017, 14:14

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Геннадий Федынич

Независимые профсоюзы все равно будут поддерживать борьбу белорусов за свои права.

Руководитель Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич прокомментировал «Салідарнасці» информацию о предъявлении ему обвинений по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов.

Также с профсоюзного лидера была взята подписка о невыезде, хотя ранее силовики применять ее не стали.

– Мне потом пришло письмо, после того, как я был в ДФР, – за подписью заместителя начальника. Он принял решение о моем невыезде. В принципе, это решение было, просто я нигде под ним не подписывался. И сейчас они продублировали то, что уже было сделано, – объяснил Геннадий Федынич действия силовиков.

Председатель РЭП также подчеркнул, что как он, так и бухгалтер профсоюза, политзаключенный Игорь Комлик уверены в своей невиновности.

– Это заказное мероприятие – я и мой коллега Игорь здесь вины не признаем, потому что мы ни в чем не виноваты, – отметил Федынич.

При этом профсоюзный лидер добавил, что пока «сложно сказать, почему не отпускают Игоря Комлика – ведь ему вполне могли сделать подписку о невыезде».

Также профсоюзный лидер прокомментировал версию о том, что с помощью уголовного дела власть пытается нейтрализовать независимые профсоюзы накануне осенних протестов.

– Можно предполагать на осень все, что угодно – но она может быть и горячей, и не горячей. Это зависит от того, как сложится ситуация на предприятиях, какой будет уровень дохода людей. Но с учетом того, что по декрету №3 поднимались люди совершенно не политизированные и далеко не члены профсоюза – дело, в первую очередь, в недовольстве людей.

Эти действия (возбуждение уголовного дела – прим.) очень сложно назвать неполитизированными, если даже захотеть. Но скажу, что парализовать работу профсоюза будет проблемно, так как мы сейчас делаем все, чтобы работа продолжалась. Мы будем и дальше поддерживать людей, – сказал Геннадий Федынич.