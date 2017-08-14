Светлана Алексиевич первой подписала открытое письмо в поддержку профсоюза РЭП 1 14.08.2017, 16:17

Готовность поддержать независимый профсоюз нобелевская лауреатка выразила на встрече в Гомеле.

Известная белорусская писательница Светлана Алексиевич приехала в Гомель 12 августа; ее встреча с читателями прошла в общественно-политическом центре на улице Полесской. На встрече один из инициаторов создания открытого письма Андрей Стрижак предложил Светлане Алексиевич поддержать профсоюз РЭП своей подписью под письмом; писательница ответила согласием, отметив, что преследование носит политический характер :

– То, что делает власть с профсоюзами сегодня – это, конечно, предупреждающая политика, поскольку экономическая ситуация ухудшается, - сказала нобелевская лауреатка.

Подписаться онлайн под открытым письмом может любой желающий, сообщает praca-by.info.

Члены инициативной группы объяснили, почему они высказываются в поддержку профсоюза РЭП и требуют прекратить репрессии независимого движения Беларуси:

– Мы живем в стране, в которой произвол работает эффективнее, чем право. Мы отлично понимаем, что письмо не является правовым механизмом. Ни один государственный орган не обязан выполнять требования, которые мы в нем излагаем. Но весной этого года мы собрали около 50 000 подписей под обращением, в котором требовали отмены декрета №3. Власть ответила формальной отпиской, но мы добились того, что декрет фактически не заработал. Письмо – это возможность проявить солидарность с нами тем, кому мы помогли, и показать, что белорусское общество не приемлет преследование независимых профсоюзов: как его рядовые представители, так и неоспоримые моральные авторитеты: такие, как Светлана Алексиевич, - рассказал Андрей Стрижак.

Также одним из аргументов в пользу прекращения репрессий авторы называют нарушение Беларусью своих международных обязательств:

– Белорусское законодательство было неоднократно изменено так, что теперь существование любой негосударственной, то есть общественной организации легко поставить вне закона – было бы желание властей. Более того: многие организации просто не имеют шансов быть зарегистрированными – и им отказывают тоже на законных основаниях. Людям, не знакомым с особенностью наших законов, может со стороны показаться, что УДФР не будет без причины обвинять в неуплате налогов; никто и не увидит здесь политический контекст, не поймет, почему Комлик признан политзаключенным. Этого и стремились достичь власти, ужесточая правила финансирования НГО. Атака на профсоюзы – грубое нарушение свободы ассоциаций, и Республика Беларусь обязана исправить собственные нарушения, а не открывать уголовные дела на активистов, - пояснила Евгения Стрижак, одна из участниц инициативной группы.