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Белорус продает машину за биткоины

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  • 15.08.2017, 11:57
  • 3,237

В криптовалюте покупка обойдется значительно дешевле.

Биткоины все чаще выходят из онлайна и проникают глубже в повседневную жизнь человека. Относительно недавно белорусская сеть по продаже автомобильных шин стала принимать биткоины. А накануне пользователь «Автобарахолки» на сайте оnliner.by выставил на продажу свой автомобиль с пометкой: «Также возможна продажа за биткоины».

Мужчина продает автомобиль Opel Vectra 2006 года выпуска. И если в эквиваленте американской валюты он установил цену в размере $8500, то в биткоинах авто можно купить на тысячу дешевле — $7500 в эквиваленте виртуальных монет.

По информации Coinbase, на данный момент за один биткоин готовы заплатить $4266. За последний месяц обменный курс этой виртуальной валюты удвоился и пока не собирается останавливаться.


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