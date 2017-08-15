Белорус продает машину за биткоины 6 15.08.2017, 11:57

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В криптовалюте покупка обойдется значительно дешевле.

Биткоины все чаще выходят из онлайна и проникают глубже в повседневную жизнь человека. Относительно недавно белорусская сеть по продаже автомобильных шин стала принимать биткоины. А накануне пользователь «Автобарахолки» на сайте оnliner.by выставил на продажу свой автомобиль с пометкой: «Также возможна продажа за биткоины».

Мужчина продает автомобиль Opel Vectra 2006 года выпуска. И если в эквиваленте американской валюты он установил цену в размере $8500, то в биткоинах авто можно купить на тысячу дешевле — $7500 в эквиваленте виртуальных монет.

По информации Coinbase, на данный момент за один биткоин готовы заплатить $4266. За последний месяц обменный курс этой виртуальной валюты удвоился и пока не собирается останавливаться.