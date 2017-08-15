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Вице-премьер Жарко неожиданно предложил вернуться к 5-балльной системе

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  • 15.08.2017, 14:10
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Василий Жарко
Фото: tut.by

Лукашенко согласился обсудить этот вопрос.

Возврат к пятибалльной системе оценки знаний предлагается обсудить в Беларуси. Об этом заявил журналистам вице-премьер Василий Жарко по итогам рабочей встречи с Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Десять лет как в стране введена десятибалльная система обучения. Много вопросов стоит по десятибалльной системе. Это и иногда бывает субъективизм в оценке. И у нас нет неудовлетворительной оценки. Потому что один балл - это тоже оценка знаний. Раньше (при пятибалльной системе. - Прим. БЕЛТА) понимали - единица, двойка - это неудовлетворительные оценки. Поэтому надо вынести на обсуждение общественности. Может быть, и вернуться к пятибалльной системе", - сказал вице-премьер.

"Чтобы каждый понимал: четыре, значит, четыре. Пять, значит - отличник. Нет субъективизма, - привел пример Василий Жарко. - Что такое 4 с минусом, 4 и 4 с плюсом (по старой системе) - 6, 7, 8. Где грань между шестеркой и семеркой, семеркой и восьмеркой?"

Вице-премьер отметил, что для перевода на бюджетную форму обучения кроме участия в общественной жизни и других критериев нужны оценки как минимум в 7 баллов. "Один преподаватель поставил 6, другой поставил 7. Но и там четыре, и там четыре (по пятибалльной системе)", - добавил он.

Александр Лукашенко, выслушав предложение, подчеркнул, что этот вопрос, прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо очень хорошо обсудить.


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