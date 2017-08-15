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Независимые профсоюзы призвали поддержать Игоря Комлика

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  • 15.08.2017, 17:20
Игорь Комлик

Выразить свою солидарность с политзаключенным может каждый.

Бухгалтеру профсоюза РЭП, политзаключенному Игорю Комлику, которому угрожает до 7 лет тюрьмы, можно отправить письмо со словами поддержки, сообщает сайт praca-by.info.

Игорю Комлику было предъявлено обвинение 10 августа: его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Одиннадцать правозащитных организаций Беларуси вскоре после заключения Игоря Комлика под стражу признали его политзаключенным, а так называемое «дело профсоюзов» - носящим политический характер.

В поддержку Игоря Комлика выступили и международные организации (Международная конфедерация профсоюзов, Обсерватория по защите правозащитников и многие другие), и общественность Беларуси. Создано Открытое письмо, первым подписантом которого стала Светлана Алексиевич.

Поддержать Игоря Комлика может каждый из нас, отправив ему письмо по адресу:

СИЗО №1. Комлику Игорю Алексеевичу

220030, г. Минск, ул. Володарского, д.2, камера 22

Наши письма поддержки ему очень нужны в это тяжелое время.


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