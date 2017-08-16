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Десять фактов о новом политзаключенном Игоре Комлике

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  • 16.08.2017, 13:10
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Игорь Комлик

До ареста Игорь Комлик редко появлялся в прессе.

Так называемое «дело профсоюзов» началось 2 августа с обысков в офисе РЭП; а к вечеру стало известно, что Игорь Комлик, чей телефон не отвечал с утра, арестован. За решеткой политзаключенный находится до сих пор. Портал praca-by.info решил рассказать про Игоря Комлика, который до ареста редко появлялся в прессе:

1. Игорю Комлику 58 лет, он родился и вырос в Минске.

2. У него два высших образования: основное – инженерное, второе – юридическое.

3. На срочной службе Игорь Комлик служил в погранвойсках.

4. Игорь Комлик, по словам коллег, – талантливый инженер-конструктор, на счету которого более десятка рацпредложений. Десять лет, с 1994 по 2004, проработал инженером-конструктором в КБ точного электронного машиностроения научно-производственного объединения «Планар».

5. В 2000-х Игоря Комлика, председателя профкома в КБТЭМ, не пустили на проходную собственного предприятия. Причиной стало то, что он не позволил вывести профсоюзную первичку на предприятии из состава профсоюза РЭП, когда РЭП хотели ликвидировать.

6. В профсоюзе РЭП Игорь Комлик не только работает главным бухгалтером, но и является активистом профсоюза, а с 2010 года возглавляет Минскую городскую организацию.

7. В 2006 году был активным участником Площади; проводил там дни и ночи до самого уничтожения палаточного городка.

8. Игорь Комлик – отец Андрея Комлика-Яматина, фигуранта «дела патриотов». Комлик-младший провел за решеткой больше трех месяцев: с 21 марта по 29 июня. Суд еще не состоялся, и итог «дела патриотов» еще не известен, а в семье Комликов появился второй обвиняемый, уже по другому уголовному делу.

Андрей Комлик-Яматин

9. Игорь Комлик – отличный танцор; он долго занимался танцами: и классическими, и народными; танцевал в любительском коллективе.

10. Игорь Комлик талантливый садовод, увлекается выращиванием цветов и овощей на своем участке.

Скриншот личной страницы Игоря Комлика в фейсбуке

Независимые профсоюзы призвали поддержать своего коллегу, отправив ему письмо в следственный изолятор на Володарского, где сейчас сидит Игорь Комлик.


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