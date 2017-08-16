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Госдепа США: В Беларуси ограничивают свободу религии

  • 16.08.2017, 14:24

Белорусские власти при этом нарушают Конституцию страны.

Конституция Беларуси гарантирует свободу совести, однако власти периодически ее нарушают, предоставляя преференции для крупных церквей и преследуя активистов малых религиозных группы, считают в Госдепартаменте США. На сайте ведомства опубликован очередной доклад о соблюдении религиозных свободы в мире в 2016 году.

В докладе отмечается, по Конституции белорусы могут свободно выбирать, какую религию исповедовать, но государство запрещает религиозную активность, направленную против суверенитета, конституционного строя и «гражданского согласия».

Закон признает «определяющую роль» православной церкви и историческую важность традиционных конфессий: католицизма, иудаизма, ислама и евангелического лютеранства, отмечается в докладе Госдепа. Вместе с тем, более новые религиозные группы, старообрядцы и кальвинисты в этот список не включены.

«Власти продолжили задерживать и штрафовать людей за организацию или проведение несанкционированных религиозных собраний в частных домах, прозелитизм и отказ служить в армии, несмотря на то, что закон разрешает альтернативную службу», - говорится в докладе.

В докладе приводятся случаи задержания свидетелей Иеговы в Столбцах, Кричеве и Минске. Все они либо не дошли до суда, либо закончились без составления протоколов. В начале 2016 года в Горках баптистку Лилию Шульган оштрафовали на 210 рублей за проведение собрания верующих в своем доме без получения разрешения. В июле на 42 рубля оштрафовали кришнаита Сергея Бондарева за несанкционированное массовое мероприятие и публичное пение в Пинске.

В мае того же года в Бресте свидетеля Иеговы Виктора Калину оштрафовали на 2100 рублей за отказ служить в армии, суд отказал в просьбе верующего дать ему возможность пройти альтернативную службу. Однако его в итоге все равно не призвали в армию.

Госдеп отмечает, что власти отказали в регистрации некоторых религиозных групп и пригрозили отзывом регистрации свидетелям Иеговы. Представители некоторых христианских групп сообщили авторам доклада, что условия регистрации слишком сложны.

В докладе также сообщается, что в отличие от православных и католических священнослужителей, протестантские, мусульманские и другие религиозные группы не имели доступа в тюрьмы для заключенных, принадлежащих к их вере.

Госдеп США упоминает случаи отказа в визах и запросах на продление пребывания нескольким священникам-иностранцам. Некоторые религиозные общины жаловались на невозможность арендовать помещение для своих нужд из-за давления властей на собственников недвижимости.

Протестантские группы сообщили авторам доклада, что подвергаются запугиванию властей за попытки распространить свою религиозную литературу, в то время как БПЦ может свободно делать это. В докладе также отмечается, что священники БПЦ постоянно приглашаются в школы для лекций ученикам, а школьников отправляют на экскурсии по православным церквям.

Церковь «Новая жизнь» все еще не смогла добиться разморозки своих счетов, сообщается в докладе, хотя власти больше не пытались лишить ее помещения, пишут в докладе Госдепа.

После сообщений в независимых СМИ и жалоб местных жителей власти перезахоронили останки с бывшего лютеранского кладбища в Минске, пишет Госдеп США. Речь о приостановке строительных работ на ул. К. Либкнехта после обнаружения там захоронений.

Еврейские общины сообщали о случаях вандализма на зданиях синагог, еврейских кладбищах и монументах в Воложине, Минске, Могилеве и Пинске.


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