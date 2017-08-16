Видеофакт: Российские войска вошли в Борисов 23 16.08.2017, 14:35

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Несколько десятков крытых грузовиков направились в Печи.

Читатель ex-press.by прислал видеозапись, на которой зафиксирован проезд колонны из нескольких десятков военных грузовиков «Урал» с черными регистрационными номерами и индексом «RUS».

Крытые машины с прицепами по улице Вайнрубов въехали в лес неподалеку от 72-го Объединенного учебного центра Вооруженных сил РБ.

Колонну сопровождали машины белорусской ГАИ.

Как раннее сообщал сайт Charter97.org, в Беларусь первые подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации, начали прибывать еще 23 июля.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».