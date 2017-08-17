Анна Северинец: 5-балльная система - это упрощение и «уравниловка» 17 17.08.2017, 9:32

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Белорусские учителя высказались за 10-балльную систему.

Вице-премьер Василий Жарко предложил пересмотреть систему оценки в школах. В конце августа на республиканском педсовете обсудят возвращение к пятибалльной системе. Издание kp.by узнало, что по этому поводу думают педагоги.

«В 10-балльной системе четкие критерии оценивания»

Макар ШНИП, директор Лицея БГУ:

- Я не вижу большой разницы между 5-балльной и 10-балльной системами. Потому что все, кто учился по 5-балльной, помнят, что были и оценки «четыре с плюсом», «пять с минусом». Если посчитать их, в итоге получится та же самая 10-балльная. Самый главный момент - к 10-бальной системе уже все привыкли. Возвращаться к 5-балльной - это лишнее напряжение для учителей, детей и родителей. Изданы четкие критерии оценивания. Если администрация школы работает с педагогами, то в оценивании по 10-балльной шкале нет сложности.

«Система в 5 баллов крайне неудобна»

Анна СЕВЕРИНЕЦ, учитель русского языка и литературы Смолевичской районной гимназии:

- Лично мне удобна 10-балльная система. Она понятно изложена, хорошо структурирована. Система в 5 баллов (в реальности - 3-бальная, потому что единицы и двойки - оценки маргинальные и редко ставятся) крайне неудобна. Это, по сути, упрощение и уравниловка. Надо не систему оценок менять, а принципы подсчета рейтингов. Чтобы на учителей не давили показателями и успеваемостью.

ВОПРОС ДНЯ

- Надо ли возвращаться к 5-балльной системе?

Наталья НЕМОГАЙ, телеведущая:

- Не только нужно, а просто необходимо. Полностью согласна с главой государства! Все сразу станет на свои места: этот отличник, этот хорошист, а этот троечник. А то 10-балльная система постоянно вносила путаницу. Может, она более гибкая, но для оценки знаний все же понятней и привычней 5-балльная система.

Евгений КАЛМЫКОВ, музыкальный продюсер, отец четверых детей:

- Мне все равно. Мои дети учились и по одной, и по другой системе. Я, как музыкальный продюсер и многодетный отец, легко перестраиваюсь в этом быстро изменяющемся мире. Но мне кажется, что 10-балльная система - более гуманная и гибкая. Ученик получает, например, не двойку, а 3 или 4 балла - это звучит приятнее. Просто у старшего поколения срабатывает стереотип, что 5-балльная система лучше, потому что она традиционная. Мои друзья из Канады рассказывали, что их дети получают оценки в закрытых конвертах. Ребенок может не рассказывать, какие у него баллы, ни родителям, ни одноклассникам.

Тамара ЛИСИЦКАЯ, писательница, мама троих детей:

- Мне кажется, в современной системе образования есть проблемы посерьезнее, чем «баллы туда - баллы сюда». Сначала надо сделать так, чтобы ребенок хотел идти в школу, а уже после оценивать.

Алексей ХАЦКЕВИЧ, художник:

- Да, нужно! Мы еще не созрели для 10-балльной системы. У нас педагоги в основном до сих пор не могут определиться, что для них 10 баллов. Для одних это старая пятерка, для других - пятерка с плюсом, для третьих, избранных, - это excellent...

Евгения ПАСТЕРНАК, писательница:

- У нас нет внятных программ, не напечатаны учебники (в прошлом году часть учебников детям отдали после нового года), не хватает учителей. На этом фоне смена системы оценивания - дымовая завеса, которая скрывает дикие проблемы в образовании.

Антон СИДОРЕНКО, кинокритик:

- Боюсь быть неоригинальным, но я не думаю, что изменение системы оценок как-то повлияет на качество образования.

Александр КУЛЛИНКОВИЧ, рок-музыкант:

- Я так и не привык к новой системе оценок. Все равно в уме переводил оценки сына в 5-балльную систему. И, кстати, к новым деньгам я тоже не привык еще, по-прежнему все считаю тысячами. Так что я двумя руками и за возвращение к 5-балльной системе, и за реденоминацию.

Елена МИХАЛЕНКО, учитель физики, детский писатель:

- Сегодня в школах 10-балльная система не такая, как задумывалась изначально. Критерии, по которым выставляются оценки, не каждый профессионал разберется. По устным предметам ставят средний балл за четверть. Но, например, по математике смотрят на оценки за контрольные и самостоятельные работы. У ученика может стоять 5, 5, 7, и ему поставят 5 за четверть, а не 6. Потому что 7 он получил за устный ответ. В итоге родители часто не понимают, почему итоговая оценка в дневнике такая. Считаю, что 5-балльная система в этом плане лучше. Но нельзя менять все с ходу. Если это случится уже в этом году - будет ужас. Но пока от процента успеваемости будет зависеть рейтинг школы и на учителей будут оказывать давление в вопросе выставления отметок - никакая система не будет объективной.

Таня ЗАКРЖЕВСКАЯ, девятиклассница:

- Я по 5-балльной системе никогда не училась. Думаю, сначала трудно будет привыкнуть. Хотя понятно, что 5 - хорошая оценка, 4 - тоже. А вот если тройку поставят, сначала буду пугаться - ведь по 10-балльной системе это совсем плохо. Но, думаю, за первую четверть привыкну.