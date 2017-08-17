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Активист из Бреста Виталий Казак: Правда на нашей стороне

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  • 17.08.2017, 9:46
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Демократические активисты будут и дальше помогать нашему обществу развиваться и защищаться.

Брестского общественного активиста Виталия Казака обвиняют в «нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий» по статье 23.34 КоАП.

Об этом «Радыё Рацыя» сообщил сам активист в пресс-релизе по поводу предстоящего суда над ним.

Виталий Казак неоднократно организовывал собрания, связанные с социальными проблемами горожан. «Власти стремятся навязывать нам, как жить. Я считаю, что правда на нашей стороне. А мы - общественные активисты - будем дальше помогать нашему обществу развиваться и защищаться».

Дело будут рассматривать в суде Московского района Бреста 17 августа в 10 часов. «Приглашаем представителей СМИ, неравнодушных граждан и активистов поддержать Виталия», - отметила его жена.

Виталия Казак
Фото: svaboda.org

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