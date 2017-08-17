В Брюсселе прошла акция с требованием отменить учения «Запад-2017» 3 17.08.2017, 14:55

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Белорусы вышли к зданию Еврокомиссии с плакатами «Стоп Путин!».

Сегодня в Брюсселе напротив здания Еврокомиссии состоялась акция протеста против учений «Запад-2017». Об этом Charter97.org сообщил общественный активист Денис Казакевич.

В акции приняли участие больше десятка человек. Протестующие держали плакаты «Стоп Путин!», «Стоп война!», «Нет учениям «Запад-2017!».

Кроме того, протестующие также потребовали освободить белорусских политзаключенных – Михаила Жемчужного, Дмитрия Полиенко и Игоря Комлика.

Во время акции прохожим раздавались листовки с информацией об учениях.

«Люди задавали дополнительные вопросы. Многие, в том числе работники Еврокомиссии, высказывали свою поддержку. Чувствуется, что в ЕС осознают размер угрозы, исходящей от Путина», - рассказал Денис Казакевич.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре, но уже сейчас эта тема стала одной из главных в мировых медиа.

Необычный характер предстоящих учений, больше напоминающих «мягкую оккупацию» страны, был отмечен еще тогда, когда стало известно: для переброски российского контингента в Беларусь задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Сейчас многие белорусские и европейские политики, а также военные считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

Белорусы возмущены втягиванием своей страны в геополитические игры агрессивного соседа с Востока. 8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».