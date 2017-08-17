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В Украине больше нет памятников Ленину

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  • 17.08.2017, 18:09
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Во время «ленинопада» было демонтировано 1320 памятников советскому «вождю».

В Украине в процессе декоммунизации завершился «ленинопад» - снос памятников Ленину. Об этом в интервью изданию Liga.net рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленина. По нашей информации, Ленина в городах больше нет на территории, которая контролируется Украиной. Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения», - сообщил Вятрович.

По его словам, большая часть уничтоженных «вождей» - это обычные гипсовые фигуры, которые не представляли ни материальной, ни исторической ценности.

«Те, которые представляют собой материальную стоимость, например из бронзы, могли быть переплавлены. Часть сохраняется для музея. Надеюсь, в конце этого года мы сможем основать такой музей в Киеве, на территории ВДНХ. Это будет музей монументальной пропаганды СССР», - сказал глава Украинского института национальной памяти.

Новые имена

Он отметил, что в целом процесс декоммунизации на Украине практически завершен: были переименованы 52 тыс. улиц, 987 населенных пунктов, из них 32 города, носившие имена партийных и государственных деятелей времен СССР. Как отмечает Вятрович, названия сохранили только незначительное число улиц, а также Днепропетровская и Кировоградская области, для переименования последних необходимо изменение Конституции страны.

«Это не требовало никаких дополнительных средств. У нас не было конкретной государственной программы декоммунизации, которая требует отдельного бюджета», - сказал собеседник издания. По его словам, все суммы, «которые озвучивались - миллионы, миллиарды на декоммунизацию - это фейк».

Смысл декоммунизации

«В декоммунизации важен не только результат, чтобы исчезли все ленины, дзержинские с карты Украины, с улиц и площадей. Важен и процесс. Чтобы люди научились самостоятельно формулировать какие-то требования, объединяться и отстаивать их», - сказал Вятрович. По его словам, декоммунизация в определенной степени стала общественной школой, где люди учились брать на себя ответственность и становиться гражданами.

Декоммунизация - это вопрос национальной безопасности, подытоживает главный идеолог декоммунизации в Украине.

«Советские названия стираются с карт и учебников, а со временем сотрутся из памяти украинцев», - говорит Вятрович. По его убеждению, иного способа выстроить собственную национальную идентичность нет.


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