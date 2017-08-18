В сеть попали фото прототипов iPhone 8 и iPhone 7s Plus 3 18.08.2017, 16:12

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Снимки подтверждают слухи о том, что флагман Apple получит безрамочный дисплей.

Один из бывших сотрудников завода Foxconn обнародовал в сети снимки прототипов будущих iPhone 8 и iPhone 7s Plus. Фотографии подтверждают обнародованные ранее утечки о том, что флагман Apple получит безрамочный экран и виртуальную кнопку "Домой", передает korrespondent.net.

Также изображения подтверждают, что iPhone 8 получит стеклянный корпус, что даст возможность реализовать функцию беспроводной зарядки.

Что касается iPhone 7s Plus, то он по-прежнему будет иметь физическую кнопку Home и двойную горизонтальную камеру со светодиоидной вспышкой. На снимке гаджет впервые представлен с включенным экраном.