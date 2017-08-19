Брестчане против «статистики»: Цены на продукты только растут 2 19.08.2017, 21:50

2,376

Жители Бреста опровергают официальные данные Белстата.

«БГ» спросила жителей Бреста, заметили ли они июльскую «дефляцию».

Виолетта, воспитатель:

— Я не могла заметить, потому что в июле меня не было в Беларуси. Я только недавно прилетела. Но все, что я покупала раньше, сейчас по той же самой цене, я явных изменений не увидела. Могу сказать, что мебель я смотрела в мае, а в августе заметила, что она немного подорожала.

Ирина, главный бухгалтер:

— Я не заметила падения цен в июле. Цены настолько быстро растут. Что сколько стоило 4 месяца назад и сейчас, я затрудняюсь сказать. Но то, что за квартиру плачу каждый месяц на пару рублей больше, так это есть.

Валентина, в декретном отпуске:

— Удешевлений я не вижу. Ну, бананы немножко подешевели. Но ведь бананы не самая главная наша пища. Молоко, хлеб и все остальное не дешевеет. Никаких тенденций пока к лучшему. Хочется, чтобы все подешевело.

Наталья, преподаватель:

— Честно говоря, нет. Скорее всего, не заметила падения цен. Мне кажется, наоборот, все дорожает, каждый день новая цена. Молочная продукция дорожает, рыба стала дороже, хлебобулочные изделия. Коммунальные стали больше процентов на 5 за последнее время. Ну, а другие товары мы не покупаем в Беларуси.

Виктория, работает в общепите:

— Удешевления продуктов питания точно не заметила. Подорожания, наверное, тоже нет. На одном уровне цены держатся.

Вадим, не работает:

— Сложно сказать, на что повысились цены, на что понизились. Если было бы резкое повышение, то разговоров было бы уже везде. Если незначительное, то незаметно.

Анастасия, студентка:

— Честно говоря, я не заметила падения цен, потому что основную часть года живу в Питере. Последний раз была прошлым летом, не заметила, что особо цены отличаются, если что упало, то не сильно. Повышение цен есть. Так как летом приезжаю, могу сказать, что на ягоды цены поднялись.

Андрей, студент:

— Падения цен в Беларуси я не заметил, потому что не следил особо. Так что точно сказать не могу. Но уж скорее поднялась стоимость продуктов питания, чем упала, я думаю.