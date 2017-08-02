Алесь Беляцкий: Власти боятся горячей осени 7 2.08.2017, 17:21

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Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Белорусское общество должно как можно скорее и громче высказаться поддержку Геннадия Федынича.

Об этом в «Фейсбуке» написал руководитель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

«2 августа задержан глава независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Задерживал Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля – точно, как меня. И обвинение то же: неуплата налогов в особо крупных размерах, статья 243 часть 2.

Нет сомнения, что дело это политическое. Власти решили расправиться с неугодными и в самом деле независимыми профсоюзами в отместку за горячую весну-2017 и боясь горячей осени, так как основные проблемы в экономике не решены и они предусмотрительно бьют по самым для них опасным.

Белорусское общество должно как можно скорее и как можно громче высказаться по делу задержания Геннадия Федынича. Нет – новым политическим заключенным в Беларуси!»