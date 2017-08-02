Трамп подписал закон о новых санкциях против России 12 2.08.2017, 17:51

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Наиболее чувствительный для Путина и его окружения санкционный пакет вступил в силу.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, вводящий новые санкции против России, передают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники (перевод – republic.ru).

Сенат США принял его 27 июля. Санкции также затронут Иран и КНДР.

Согласно инициативе, Трамп не сможет отменять санкции или выводить из под них конкретных лиц личным указом. Такие решения могут приниматься только после согласования с Конгрессом.

Санкции также запрещают частные инвестиции более $10 млн в российские приватизационные сделки, и ограничивают инвестиции в экспортные нефте- и газопроводы до $5 млн. Эти ограничения ударят, в частности, по инвесторам газопровода «Северный поток-2».

После одобрения закона Сенатом США, Россия ввела ответные контрсанкции. Американским дипломатам запретили пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Москва также потребовала от США сократить число дипломатов, находящихся в России до 455 человек.

В американском посольстве заявили, что сейчас в американских дипломатических ведомствах на территории России работают около 1,1 тысячи человек.