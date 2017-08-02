Рада БНК: Свободу профсоюзным лидерам! 6 2.08.2017, 18:36

3,880

Рада Белорусского Национального Конгресса выступила с требованием немедленно освободить лидеров независимых профсоюзов.

Приводим текст заявления Рады БНК:

«Режим арестовал лидера профсоюза РЭП, председателя социально-экономической комиссии Рады Белорусского Национального Конгресса Геннадия Федынича. Также задержан руководитель Конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук и другие профсоюзные лидеры.

Рада БНК считает, что эти аресты вызваны страхом режима перед народной ненавистью к нему и попытками не допустить будущей осенью массовых протестов против антинародной политики властей.

Вынужденный освободить арестованных по грубо сляпанному «делу боевиков», режим ищет других жертв, чтобы запугать потенциальных участников осенних протестов.

Также ненависть режима вызвала социальная активность профсоюза РЭП, особенно его эффективная кампания по сбору средств в помощь репрессированным за участие в протестах.

Рада БНК обращает внимание западных партнеров белорусского режима на аресты профсоюзных лидеров. Эти аресты свидетельствует, что попытки задобрить диктатора, закрыв глаза на грубые нарушения им прав человека, ведут только к усилению репрессий. Напоминаем, что режим пошел на брутальные действия против независимых профсоюзов вскоре после сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске и после ослабления давления Международной организации труда на белорусские власти.

Рада БНК считает действия режима еще одним свидетельством внутренней оккупации страны преступной группировкой и требует немедленного освобождения Геннадия Федынича, Александра Ярошука и других арестованных профсоюзных лидеров.

Если преступные действия в отношении профсоюзных лидеров не будут остановлены, то мы сделаем лозунг их освобождения одним из основных на Акции предупреждения, которая начнется 8 сентября в 18.00 на Октябрьской площади Минска.

Мы призываем к участию в Акции предупреждения активистов демократических партий и организаций, независимых профсоюзов, всех граждан, желающих освобождения страны.

Освободим Беларусь из-под внутренней оккупации и не допустим внешней агрессии!

Власть - народу!

Жыве Беларусь!»