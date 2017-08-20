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«Перед присягой попросили нарисовать две Погони»

  • 20.08.2017, 8:08
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Не стало отважной белорусской патриотки Алеси Фурс.

На 93-м году жизни умерла настоящая белорусская патриотка - Алеся Фурс (Умпирович), сообщает nn.by.

Во времена Второй мировой войны она училась в Поставской учительской семинарии, а затем вместе с другими белорусскими патриотами вступила в Союз белорусских патриотов.

Ради клятвы на верность Беларуси нарисовала «Погоню», за что была приговорена к 25 годам заключения.

В лагере дружила с Ларисой Гениюш. После освобождения жила в Казахстане.

Алеся Фурс (Умпирович) смогла вернуться на Родину только в 1982 году.


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