50 тысяч на Площади – можем повторить! 1 20.08.2017, 12:58

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Накануне Акции предупреждения белорусам напомнили, как они умеют выходить на протест.

Мотивирующий плакат, изображающий десятки тысяч протестующих белорусов на Площади 19 декабря 2010 года, опубликовало в соцсетях сообщество «Движ (Баста!)». «Лучше выражать свое недовольство властью так, чем дома на кухне», - говорится в надписи на плакате.

Напомним, что 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади в Минске начнется Акция предупреждения с требованием отмены военных учений «Запад-2017».