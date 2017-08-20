Владелец автошколы: Под горку Geely не едет вообще 19 20.08.2017, 15:10

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Купленные на пробу два белорусско-китайских автомобиля оказались ниже всяко критики.

Пока власти раздумывают над тем, каким образом простимулировать продажи Geely, владелец одной белорусской автошколы опередил "стимуляции" и полтора месяца назад добровольно приобрел Geely LC Cross в двух экземплярах. Разочарование от покупки наступило практически сразу.

Покупка автомобилей производилась практически вслепую. Ключевую роль сыграли низкая стоимость, запоминающийся и даже симпатичный дизайн и непосредственно размеры автомобиля: все-таки в качестве "учебок" лучше всего годятся именно компактные хэтчбеки.

Но что скрывается за привлекательным дизайном? Об этом журналисты abw.by поговорили непосредственно с владельцем и двумя инструкторами, которые эксплуатируют автомобили вместе с учениками.

- У нас много вопросов к сборке. Почему на одном автомобиле зазоры одни, на втором - другие? Почему зазоры с левой и правой сторон могут различаться? Почему одна фара торчит, вторая установлена вровень с кузовом? Почему между кузовными панелями ступеньки? Разве нормально, что в дверях открытые саморезы? А на релинги краску пожалели? - риторические вопросы звучат один за другим.

- Почему все углы ржавые? - продолжается список вопросов.

Слово "почему" звучит и относительно маркировки стекол и деталей, а точнее - их возраста.

На красном экземпляре при повороте руля раздается противный и громкий скрип, притом что на серебристом такого нет.

На серебристом экземпляре "отличилась" ручка багажника. Открывается замок тяжело и с характерным звуком - того и гляди, отломится. Причем поднимать саму крышку из тех же соображений лучше за запасное колесо. У красного авто замок багажника открывается куда мягче.

Но это не единственное нарекание к ручке. Она трется о кузов у обоих автомобилей, ЛКП стирается.

- Вся машина такая. Боишься за что-нибудь лишний раз схватиться, настолько все нежное. Дефлекторы обдува вообще как игрушечные. Пластик в салоне отвратительный. Постоянно присутствует запах дешевого китайской пластмассы, особенно после простоя автомобиля на солнце.

На кромке капота уже появился скол. Пробег с момента покупки - почти 6000 км. Делать какие-то выводы о качестве ЛКП не будем, но, как предполагают инструкторы, оно окажется таким же нежным. На одном экземпляре уже проведена дополнительная обработка.

Недовольство вызывает и расход топлива. Да и 1,3-литровый двигатель не отличается какой-то динамикой или запасом мощности.

Лампочка заправки загорелась после первых для авто 193 км пробега по трассе. Перед выездом в бак было залито 20 л АИ-95

- По городу расход больше 9 литров, на трассе - около 6. Это после обкатки двигателя. Под горку машина не едет вообще. На загородной дороге машина после скорости 90 км/ч едва разгоняется. А если еще кондиционер включить, того гляди и вовсе остановится. Я езжу без кондиционера, потому что в нем смысла нет. И мощность пропадает совсем, и охлаждает он так себе. Машина может простоять 5 минут с включенным кондиционером, но в ней все равно будет жарко.

На этом недовольство не заканчивается. Фары уже регулировались, свет при этом остался средним. Противотуманные фары освещают деревья, знаки и небо.

В красном экземпляре уже успел сам по себе загореться и погаснуть значок подушки безопасности. Еще один вопрос возник к "стрекозе", которая не отщелкивается после завершения поворота.

Инструктор на серебристом автомобиле отметил некорректную работу "дворника", который каждый раз возвращается в разные положения.

Оба инструктора пожаловались на непонятное включение второй передачи. Иногда ее или выбивает, или же рычаг КП "влетает" на свое место с хрустом. Не заслужил LC Cross лестных слов и по части комфорта.

- Сзади места нет, посадка неудобная, "лежачие полицейские" необходимо буквально переползать, иначе подвеска срабатывает на отбой. Хотя на ямках и кочках такого за ней замечено не было.

Что самое интересное, по словам инструкторов, ученики реагируют на машины положительно. Хоть в этом Geely LC Cross заслужили похвалы, пусть и со стороны пока что неискушенных будущих водителей.

У внимательных читателей наверняка возник вопрос: почему бы с перечисленными проблемами не обратиться к дилеру, ведь автомобиль новый? Ответ прост: при покупке владельцу было сказано, что установка дополнительного комплекта педалей аннулирует гарантию. Правда, чуть позже выяснилось, что это не точно, но получить наверняка верный ответ пока не удалось. Что еще интереснее, на тот же вопрос об установке дополнительных педалей на новую учебную KIA ответ был дан однозначный: гарантия сохранится.

О своей покупке владелец автошколы уже пожалел и в своем вердикте предельно краток:

- Купил бы я еще такие машины? Однозначно нет.