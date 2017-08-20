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Плюшевый зубр в 30-градусную жару развлекал горожан в центре Бреста

  • 20.08.2017, 15:32
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Взбодрить жителей города над Бугом вышел маскот БГК имени Мешкова.

Талисман Брестского гандбольного клуба вышел в народ и в изнуряющий зной прогулялся по улице Брестской, взбодрив разморенных жарой горожан, сообщает видеоканал клуба.

А заодно позвал на проходящий во Дворце спорта «Виктория» международный турнир с участием чемпионов Беларуси, Румынии, Финляндии и бронзового призера Франции.

Сегодня заключительный день Кубка Белгазпромбанка.

БГК имени Мешкова и «Сен-Рафаэль» разыграют первое место, а чемпионы Румынии и Финляндии оспорят бронзу.

Турнирное положение:

1. БГК — 4 очка (2 матча, разница мячей 58−44)

2. «Сен-Рафаэль» — 4 (2; 61−51)

3. «Динамо» Б — 0 (2; 53−62)

4. «Риихимяки» — 0 (2; 42−57).

Календарь оставшихся матчей:

20 августа. «Динамо» — «Риихимяки» (14.00), БГК — «Сен-Рафаэль» (16.00).


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