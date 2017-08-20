Сегодня в Минске пройдет Праздник украинской культуры 20.08.2017, 16:45

В столице пройдет праздник, посвященный 26-й годовщине Независимости Украины.

Мероприятие будет проходить на территории Верхнего города с 13:00 по 17:00, а также с 20:30 по 22:30, передает «Белсат».

Как сообщает Посольство Украины в Беларуси, в праздничном мероприятии примут участие творческие коллективы украинских общественных организаций Беларуси, а также исполнители из Украины.

Среди них: титульный коллектив Полтавской областной филармонии, лауреат международных конкурсов ансамбль «Чураивна» и его ведущие солисты народная артистка Украины Наталья Хоменко, а также Лидия Кретова и Александр Дубовой. Колоритом народной и авторской песни гостей порадует заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

Вечернюю программу составят произведения украинской эстрады в исполнении ансамбля «Чураивна».

Организаторы праздника предложат гостям развлечения с призами, национальные сувениры и книги. На мероприятии можно будет увидеть выставку вышивки и традиционных ремесел, ярмаркe мастеров народного творчества, а также попробовать блюда украинской кухни.