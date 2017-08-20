Депутат Национального собрания Франции, женатый на белоруске: Визы надо отменять 20.08.2017, 18:23

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Кристоф Лежён посетил Брест и рассказал о политической жизни во Франции.

48-летний Кристоф Лежён - единственный французский депутат из 577, кто женат на белоруске и чьи дети имеют два паспорта и говорят на двух языках - французском и русском. Он избрался в высший законодательный орган страны от движения президента Эмманюэля Макрона «Республика - вперед!», а в начале августа посетил Брест, пишет vb.by.

Супруга Ирина Лежён - жительница Бреста, часто приезжает к семье и вот впервые за четыре года вытянула в город над Бугом и своего мужа.

- Так как же состоялось ваше знакомство?

- Когда мы встретились, Ирина жила во Франции уже два года. Она работала дизайнером на предприятии из сферы высокой моды, выполняла заказы для «Шанель». Однажды нас пригласили на общую вечеринку, я пришел с опозданием, и первый человек, которого я увидел, это Ирина. Это была любовь с первого взгляда. А сейчас у нас двое детей: Эве 6 лет, Анри - 5! Жена работает в конструкторском бюро дизайнером, но это больше не связано с миром моды. Ее фирма имеет много магазинов в России и Украине, сотрудничает с «Ашаном», и знание русского там очень востребовано. Кроме того, она внесла очень большой вклад в мою избирательную кампанию, и могу сказать, что я победил во многом благодаря Ирине. Мама Иры приезжает раз или два в год, а я сюда выбираюсь нечасто, всего третий раз, и то с очень большим промежутком. Но в этом году именно дети мне скомандовали: папа, ты едешь с нами.

«МЫ МОЖЕМ ЗАЙТИ В ЛЮБУЮ ДВЕРЬ»

- Вы до недавнего времени были мэром коммуны Бодонкур на востоке Франции. Какой статус комфортнее: мэр или депутат?

- Мэр - это исключительный статус во Франции, очень сильный мандат, поскольку мэр напрямую связан с жителями той или иной коммуны. Мы делим с ними все события - от свадьбы до похорон, от обустройства детской площадки до строительства дороги. Что бы ни случилось, идут к мэру. Депутаты же в Париже имеют главную миссию - обсуждать законы. Другая задача - контролировать правительство. Мы можем без предупреждения зайти в любую дверь, чтобы проконтролировать действия администрации. Мы принимали бюджет голосованием и вправе проверить, как сработал тот или иной чиновник на реализации этого бюджета. Допустим, вы получили в 2016 году такую-то сумму из бюджета, на это предполагалось сделать определенный объем работ - где их результат, и если не сделано и результата нет, то почему? Контроль очень жесткий.

- Это показатель уровня демократии?

- Разумеется. У нас четкое разделение властей. Юстиция - независимая ветвь власти. Прокурор республики - это не политик, его не назначает ни правительство, ни парламент. Парламент, состоящий из двух палат, также независим. Депутаты могут говорить всё что хотят, делать всё что хотят в рамках своего мандата, и юстиция или МВД не могут иметь к ним никаких претензий. В парламенте существует 8 постоянных депутатских комиссий, и каждый депутат должен записаться в одну из них. Лично я вхожу в комиссию по национальной обороне и вооруженным силам. То есть могу контролировать любой вопрос, относящийся к французской армии. В этой же сфере, увы, и терроризм.

- Есть ли Беларусь во французском политическом контексте?

- В Национальном собрании существует больше 100 групп дружбы с различными странами, и даже с КНДР. Есть группа «Франция - Беларусь», куда я намерен вступить, наряду с депутатами от всех французских политических сил. Так что о Беларуси мы говорим и намерены обмениваться с белорусскими парламентариями мнениями, визитами, экономическими предложениями. Не теряю надежды возглавить эту группу, тем более я считаю, что наши отношения должны быть очень тесными, ввиду наличия шенгенской границы между ЕС и Беларусью. Это обязывает. Мы знаем, что отношения на уровне президентов и правительств у нас пока не развиваются, значит, будем работать на нашем уровне.

«КАЖДЫЙ ЗНАЕТ, КАК Я ГОЛОСОВАЛ»

- С какими вопросами чаще всего обращаются к вам избиратели?

- Главным образом спрашивают о том, почему я проголосовал так-то, а не так-то. Данные о голосовании депутатов публичны, и каждый знает, какую позицию занял его полпред в парламенте по тому или иному вопросу. У меня четыре помощника, которые занимаются моей почтой и электронной перепиской. Мой е-мейл не является секретом, его можно найти на сайте, хотите встретиться - пишите. Бывает и так, что встреча заведомо не имеет смысла, я отказываюсь. Но если что-то конструктивное - пожалуйста.

- А почему вы стали сторонником Макрона и кого вы поддерживали до того, как он появился на политической сцене?

- В 2012 году я поддерживал Франсуа Олланда, социалиста. Но я не принадлежал никогда к Социалистической партии, как и к любой другой. Теперь же выбор в пользу Макрона - это выбор в пользу блестящего человека с интеллектуальной точки зрения. Он заявил, что хочет работать с лучшими, к какому бы лагерю они ни принадлежали, он хочет сформировать дееспособную команду. В качестве мэра Бодонкура я часто практиковал подобное: когда политически разные люди голосовали по-разному, а работу свою осуществляли в команде. Мне показалось, что и у Макрона такой подход. К тому же, Макрон ярко выраженный сторонник Европы, Евросоюза, и это отвечает моим убеждениям.

- Франция выбрала беспартийного кандидата в президенты. Это примета времени?

- Мы, французы, голосовали именно за личность, а не за партийного деятеля как раз потому, что он выступил против существующего порядка. В частности, против того, что любая правящая партия сметает со стола всё, что ей оставили предшественники, и формирует свою повестку дня со своими людьми. Макрон сделал так, что в Национальном собрании вместе работают те, кто никогда ранее не стали бы работать вместе. Независимо от партийной принадлежности.

- Вы намерены развивать отношения между Францией и Беларусью. Что можете нам предложить как представитель экономически более развитого государства?

- Я ставлю во главу угла отношения взаимного доверия, что лично для меня выразилось бы во взаимном отказе от виз. Я, как и многие европейцы, уже отвык от визовых барьеров. Думаю, пришла пора отказаться от них и в отношениях между Францией и Беларусью. Взаимные контакты, поездки и обмены мнениями - главный капитал.

«ЗАЧЕМ ОСВЕЩАТЬ ПУСТОТУ?»

- Что удивило вас в Бресте, чем намерены поделиться во Франции?

- Например, освещение улиц. У вас оно на порядок скромнее, чем у нас. И я не считаю, что сравнение в нашу пользу. Одно время у нас бытовала идея освещать все города 24 часа в сутки. Все больше и больше мэров во Франции от этого отказываются. Зачем освещать пустоту, платить деньги за ненужную услугу? Так что от вас я позаимствовал бы именно это... Разумеется, ваши многоквартирные дома были построены в то время, когда в семьях было мало машин. И теперь это чувствуется. Но, честно говоря, мы в нашей сельской коммуне Бодонкур столкнулись с той же проблемой: наша главная улица (она же дорога) была открыта в те времена, когда в семье была одна машина, а теперь - 3-4. И места для парковки не хватает.

- Как вы решаете эту проблему?

- Когда кто-то строит новый дом, мы заставляем его делать парковку для гостевых машин за счет его собственного участка. То есть отнести ворота на 1,5 - 3 метра в глубь участка. Твои гости - принимай их на своей земле, а не на земле коммуны. Ну и что касается газонов. Понятно, что в случае дождя или грозы мы не можем рассчитывать на бетонную поверхность - нужны участки, которые впитали бы в себя влагу. И чем больше газонов - тем лучше.

- Интересуют ваши прежние контакты с вышестоящими инстанциями - префектами, министрами и т. п. Вы как мэр с ними «выстраивали отношения»?

- Конечно, мы решали с вышестоящими некоторые бумажные вопросы, но это не значит, что в кабинете префекта, допустим, стоит сейф, из которого я и моя коммуна получаем наличные. Если коммуна имеет право на ту или иную сумму - она ее получает. Нет - нет. И моя личная любезность или холодность ничего не решает. Нет необходимости ни перед кем заискивать.

- А у вас какие обязанности в статусе депутата?

- Например, я должен подавать так называемую декларацию интересов, в которой указывать все фирмы, с которыми за последние 5 лет работал я, или моя жена, или другие близкие родственники. И это в публичном доступе. Если та или иная фирма приглашает меня в Париже на обед стоимостью более 150 евро (а это для столицы не редкость. - Авт.), я обязан поставить в известность об этом главу парламента: дескать, такая-то фирма меня приглашает на такое-то время туда-то и туда-то. Так что порой приходится отказываться от десерта, чтобы не перебрать лимит (смех).

«ОДИН РЕНТГЕН НА 500 КМ? ПОЧЕМУ НЕТ»

- Вы из аграрного округа, департамента Верхняя Сона. Что у вас делается для сельских жителей, чтоб не покидали «родовые гнезда»?

- Здесь важны два аспекта: работа и инфраструктура. Что касается работы, то с развитием интернет-технологий не обязательно ехать в Париж, чтобы писать, к примеру, компьютерный софт. Интернет поможет передать результаты твоего труда работодателю и сэкономить на транспорте и аренде жилья. Что касается инфраструктуры, то делается много в плане дорог, доступности и т.п. Например, дистанционная медицина. Одна медсестра на месте делает флюорографический снимок, а расшифруют его, допустим, за 500 км от твоего дома. Результат тот же, ты его получишь по электронной почте. Зачем иметь компьютерную лабораторию в каждом поселке, если есть возможность свободно передавать большие объемы данных? И рабочая сила экономится. У нас в избирательном округе 115 тысяч жителей на 2000 кв. км. Это очень мало! Но зато сейчас многие фирмы с высокой долей добавленной стоимости выбирают наш регион для своих производств. Например, известная фармацевтическая компания с ее лабораториями. Для нее нет никакой разницы, локализовать свое производство в Париже или в деревне. Технологии обмена данными позволяют. Ну и, допустим, вертолет на службе скорой медпомощи. Это больше не вопрос пробок на дорогах и расстояний. Вертолет доставит в нужную точку за 45 минут.

- Скоростные поезда - еще один бренд Франции.

- Да, на некоторых дистанциях это быстрее по времени, чем самолет с процедурой регистрации, посадки и т.п. Часто французы доезжают до вокзала скоростной линии (TGV) и оставляют свои машины на парковке на весь рабочий день. Допустим, в нашем регионе новый вокзал сделали в чистом поле, на полпути между двумя региональными городами - Бельфором и Монбельяром (50 и 25 тысяч жителей). И рядом - огромную парковку для авто. Удобство в том, что в Париж-то поезд прибывает в самый центр. А в провинции есть возможность разъехаться по домам.

«НАРКОТИКИ И ПРОПАГАНДА - ХУЖЕ, ЧЕМ МИГРАЦИЯ»

- Мигранты, иммигранты, беженцы - самая популярная тема.

- Во Франции видят проблему не в иммиграции, а в интеграции, точнее, в ее отсутствии. У нас есть люди с разным цветом кожи, это и выходцы из бывших колоний, и из заморских территорий (Карибы, Тихий, Индийский океаны). Различные расы - но все они французы. До тех пор, пока они говорят по-французски и работают, чтобы обеспечить себе пропитание. Людям нравятся иностранцы, которые стремятся быть французами, несмотря на происхождение. Другое дело, когда отсутствует тяга к интеграции в общество. Но я могу привести красноречивый пример. Марин Ле Пен из Национального фронта сделала свою президентскую кампанию и вышла во второй тур на проблемах мигрантов и беженцев. Что же мы видим во втором туре? У нас в Верхней Соне практически нет иммигрантов, иностранцев и т.п., это аграрный округ. Но именно у нас Ле Пен во втором туре была впереди Макрона, хотя предпосылок к этому, казалось бы, нет. Зато в Париже, где вавилонское разнообразие рас и языков, где есть лагеря беженцев, за Ле Пен проголосовали минимально в масштабе Франции. Парадокс. И важный аргумент в пользу взаимных контактов между людьми и взаимного познавания... Да, есть проблема религиозного толка, к примеру, с женщинами, которые прячут лица под паранджой, и т.п. Но мы не можем утверждать, что это приезжие и только они. Большинство мусульман - французы по паспорту и по рождению, и нам необходимо выстраивать с ними отношения, как со всеми другими. И о террористах. Это не обязательно арабы или темнокожие. Радикализация затрагивает и самых что ни на есть французов с белым цветом кожи, из сельской глубинки.

Например, в Пор-сюр-Соне (город-партнер Бреста. - Авт.) был подросток с католическим воспитанием, служил в церкви, и вдруг, наслушавшись идей, подался воевать в Ирак за ИГИЛ. В Везуле тоже были брат и сестра, дети белых врачей, которые ни с того ни с сего приняли ислам и отправились в Сирию. Это могли быть чьи угодно дети, в том числе наши. Наркотики и пропаганда безответственных проповедников - неизвестно, что с этим делать. Решения нет... Будучи мэром Бодонкура, я встречал каждого посетителя моего кабинета, жал ему руку или целовал по французскому обычаю в щеку. И вдруг заходит ко мне за документами моя давняя знакомая, с которой мы ходили в одну школу, и вместо рукопожатия она на меня даже не посмотрела, говорила только с секретаршей, а ее бойфренд, араб, стоял в дверях и смотрел, чтоб не было несанкционированного контакта. Вот это и есть разобщение - мы даже не можем общаться, хотя мы одного круга и происхождения. Пока никто не придумал, что с этим делать.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ У ДЕПУТАТА?

- Сколько зарабатывает французский депутат?

- У нас три статьи доходов. 9600 евро в месяц на наемных работников: то есть я принимаю помощников, а платит за них парламент в пределах этой суммы. Далее - 5300 евро в месяц на собственные депутатские расходы (представительские, командировочные, арендные и коммунальные платежи, представительский костюм и т.п.). Но их необходимо подтвердить документами. Что не подтвердил - возвращаешь в казну. Непосредственная зарплата депутата - 5782 евро (до уплаты налога на доходы). Кроме того - бесплатный проезд в поездах, в парижском метро, 200 евро на телефонные переговоры для меня и помощников, бесплатные почтовые услуги. Мне предоставлен офис в здании парламента с откидной кроватью, где можно ночевать, и офис для моей приемной, там работают помощники. Зато мы платим за обеды в ресторане парламента. Это недорого по парижским ценам и довольно вкусно, с прекрасным видом на Париж.

- А белорусскую кухню оценили?

- Как и все французы, я люблю вкусно поесть: борщ, блины... Ирина много готовит мне во Франции: свекла, морковка, селедка - ваша кухня.

- Во Франции готовят сами или ходят в кафе?

- Можно пойти в кафе или бистро. Но если к тебе приходят друзья, то мы, французы, готовим сами и на большую компанию. Это наш национальный интерес и «спорт». И особенно важно перед готовкой купить нужные продукты. В Верхней Соне сельхозпроизводители стремятся организовать прямые продажи своей продукции - мяса, птицы, овощей. Фермеры получают деньги, горожане платят дешевле, а в целом все в выигрыше. На рынке не всегда присутствуют местные продукты - очень часто там продают завозное. В нашем сообществе коммун (Бодонкур и наши соседи) мы договорились сделать особую торговую площадку для местных производителей, которые торгуют три дня в неделю (четверг - суббота) только местной продукцией: мясом, джемами, йогуртами, чем угодно, но только местным. И это все более распространяется во Франции. Например, у нас на ярмарке окорок не розовый, как в рекламах, по цвету ближе к серому. Но это говорит о том, что в нем меньше нитратов! Я и детям так объясняю.

О РЕГЛАМЕНТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

- По вторникам и средам мы в парламенте имеем право задать 12 вопросов представителям правительства в прямом телеэфире. Количество вопросов распределяется в зависимости от численности фракции. Например, «Республика - вперед!» как ведущая политическая сила имеет 6 вопросов из 12. Каждый вопрос ограничен 2 минутами. И ответ министра - тоже, иначе зажигается красный свет, и его прерывают. Таким образом, депутат и министр имеют равные права на высказывание. И только премьер-министр не ограничен во времени.

- Время на выступление определяется политическим весом той партии или группы, которую представляет депутат. Например, движение Макрона, имеющее большинство в парламенте, дает право на 10-минутный вопрос каждому из своих депутатов. Менее влиятельные политические силы имеют 5 минут. Самые незначительные ограничены 2 минутами на вопрос (реплику).