Виктор Марчик: На Акции предупреждения выразим на весь мир протест против учений «Запад-2017» 20.08.2017, 19:01

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Белорусы не должны погибать из-за амбиций Путина и трусости Лукашенко.

На акцию 8 сентября нужно идти для того, чтобы открыто и гласно высказать на весь мир свой протест против учений «Запад-2017».

Об этом сайту БНК заявил слонимский координатор Белорусского Национального Конгресса Виктор Марчик.

— Приглашение российских войск и организация учений на нашей территории вынуждает соседние страны приводить свои войска в боевую готовность. Эти военные игры плохо сказываются на имидже Беларуси и подвергают сомнению заявления Лукашенко о миролюбивости и суверенитете нашей страны. Есть опасения, что Путин все же попытается реализовать свою мечту, вернуть границы бывшего Советского Союза под свой контроль. Войска РФ могут остаться у нас, и это приведет к тому, что в случае вооруженного конфликта между Москвой и странами Запада нашу территорию будут бомбить вооруженные силы НАТО. Из-за амбиций Путина и трусости Лукашенко будут погибать не в чем не повинные белорусы. Так быть не должно.

На Акцию предупреждения приходить необходимо даже лишь для того, чтоб открыто и гласно высказать на весь мир свою тревогу и протест против проведения учений. Возможно, наша солидарность поможет не допустить реализацию планов Путина.

Виктор Марчик призвал выходить на Октябрьскую площадь Минска в 19:00 также и в знак солидарности с политзаключенными:

— Мы должны действовать по намеченному плану и всегда становиться на защиту тех кто подвергается репрессиям со стороны власти. На данный момент нужно громко заявлять о нападениях на офисы профсоюзов и поднимать эту тему, требуя введения санкций. Может данная мера и остудит нездоровый пыл режима.