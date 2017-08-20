В Поставах простились с отважной белорусской патриоткой Алесей Фурс 20.08.2017, 20:50

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Ради клятвы на верность Беларуси Алеся Фурс нарисовала «Погоню», за что была приговорена к 25 годам заключения.

В Поставах простились с белорусской патриоткой Алесей Фурс (Умпирович), передает «Радыё Свабода».

Алеся Фурс умерла на 92-м году жизни, последние годы тяжело болела. В 1943 году, во время учебы в Поставской учительской семинарии Алеся вступила в Союз белорусских Патриотов. 25 марта 1946 года на церемонии присяги членов организации на верность Беларуси нарисовала «Погоню». В 1948 была арестована и приговорена к 25 годам концлагеря в Мордовии.

В 1956 году, после освобождения, вышла замуж за Антона Фурса, с которым жила в Казахастане. В 1982 они вернулись на родину, поселились в Поставах. Реабилитирована в 1993 году.