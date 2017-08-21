Сергей Веремеенко: Покажем, что мы против учений и чужих войск 3 21.08.2017, 14:02

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Сергей Веремеенко

8 сентября надо выйти на Площадь, чтобы сохранить независимость Беларуси.

Об этом сайту Charter97.org заявил гродненский координатор Белорусского Национального Конгресса Сергей Веремеенко, комментируя начало белорусско-российских военных учений по техобеспечению «Запада-2017».

- Я думаю, что эти военные учения, как и любые подобные мероприятия, которые проходят в реальной или возможной зоне противостояния, конфликта - несут непосредственную опасность прежде всего той территории и людям, живущим на ней, то есть нам — белорусам.

Понятно, что здесь идет речь про конфликт России и Запада, но Лукашенко, хоть и загнан в угол, хочет немножко поиграть, ему очень нравится шапка Мономаха. На мой взгляд, у Кремля есть несколько планов относительно учений «Запад-2017», не только план А, но и В,С и так далее. Неизвестно, который из них они решат использовать.

Возможно, войска останутся в Беларуси, возможно они уйдут, но просто так эти учения, мне кажется, не пройдут. Неизвестно, дойдет ли до реального боевого противостояния, но скорее всего нет. У Кремля есть свои интересы на Западе, они все-таки продают туда сырье, да и начинать реальные боевые действия против государств в которых тем более учатся, живут и работают их дети и родные было бы самоубийством.

Тем не менее, для нас это самая настоящая опасность, потому что российские военные, по-моему мнению, если и будут уходить с нашей земли, то не все. Часть останется в Беларуси. Возможно, что будут подписаны какие-то новые соглашения по этим войскам. Мы уже видим, что вводится в действие план по обороне так называемого «союзного государства»

Уже к границе с Польшей приехала колонна техники, про которую писал белорусский журналист Денис Ивашин. Происходят какие-то непонятные перемещения и в самом Гродно: уже несколько раз техника ездила по городу. Неизвестно для чего это, потому что официально гродненские полигоны в учениях не задействованы.

Самое главное нам пережить этот период, сохранить Беларусь. Я думаю, что если не здравый смысл, то остатки разума у кремлевских старцев остались, и они не пойдут на открытый конфликт с Западом.

- Приближается Акция предупреждения, которая пройдет в Минске 8 сентября. Планируете ли вы принять в ней участие?

- Да, я собираюсь на акцию. Я считаю, что подобные протесты нужно проводить не только в Минске, но и в других белорусских городах.

- Почему важно участвовать в подобных акциях протеста?

- Нужно выходить, напоминать людям о том, что нужно бороться. Мы должны показать нашим так называемым «союзникам», что здесь не просто общая масса, которая поддерживает «таежный союз», а все-таки мы против учений и чужих войск.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».