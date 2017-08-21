Зенон Позняк: Возможны оккупация Беларуси и Сувалкского коридора 18 21.08.2017, 14:55

5,343

Зенон Позняк

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В ситуации, которая возникнет в связи с учениями «Запад-2017», решать будет только белорусский народ.

Белорусский политик Зенон Позняк в Бруклине высказался об учениях «Запад-2017». Телеканал «Белсат» опубликовал выступление политика:

- Еще в 2015-м году, когда шла война России с Украиной, я говорил о том, что следующей может быть Беларусь и что надо готовиться заранее. Потому что в ситуации, которая возникнет, решать будет только белорусский народ. Как себя поведут белорусы – такой будет и реакция международного сообщества, и таким может быть результат.

Ялтинский мир уже не существует, Путин его растоптал, Хельсинкские соглашения также растоптаны. Сейчас совсем другой мир, и те даже соглашения, которые существуют в НАТО и всюду, уже не действуют, потому что война может начаться мгновенно, и решать надо будет в течение нескольких минут.

Существует целая процедура в ООН, как организовывается отпор, коллективная мысль и так далее. Этого уже не будет. И вот эта новая ситуация, которая образовалась, настолько серьезна, что люди не отдают себе отчета, много кто еще живет тем миром, который был когда-то, но он очень изменился.

Поэтому идет речь о том, что может быть оккупация Беларуси, что может быть оккупация Сувалкского коридора. Это никакая не фантастика, это все может произойти, потому что, если бы перед оккупацией Донбасса и Крыма нечто подобное говорили, то никто бы не поверил – а тем не менее, это случилось.

Сегодняшние события показывают, что фактически, с юридической точки зрения международного и конституционного права, началась гибридная оккупация Беларуси, она уже идет. Учения «Запад-2017» и предыдущие учения были обоснованы политическими договоренностями и решениями. Нет основания конституционного, юридического и основания международного права для таких учений.

Не может быть чужих солдат и чужой бронетехники на нашей территории. Это насилие над суверенитетом.

На чем это основывается для Путина и для Лукашенко? Они заключили так называемое «союзное государство». Это государство никто в мире не признал и никто всерьез не воспринимает, его не существует реально. Оно нарушает все Конституции – и те, которые у нас были, и ту, которая существует. Это абсолютно нелегальное явление.

Лукашенко 23 года у власти – какой же это президент? Это узурпатор! Но он обладает властью, поддержкой России, и де-факто воспринимается как власть. Но это нелегальная власть: и этот нелегальный «парламент», и этот «президент», и эта вся политика.

И вот в политическом смысле Лукашенко и Путин делают, что хотят, они не спрашивают мнения белорусского народа и международного сообщества, ссылаются на этот свой нелегальный договор и вводят войска в Беларусь.