Топ-10 убыточных отраслей промышленности Беларуси 1 21.08.2017, 17:42

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Основная масса организаций промышленности, несущих убыток, находится в Минске.

Национальный статистический комитет обнародовал информацию о прибыльных и убыточных отраслях белорусской промышленности. В частности, в открытый доступ попала информация об удельном весе убыточных организаций в общем числе организаций промышленности по видам экономической деятельности. На основании этих данных «Ежедневник» составил Топ-10 отраслей с наибольшей концентрацией убыточных предприятий.

Топ-10 убыточных отраслей промышленности Беларуси по итогам 2016 года

1. Горнодобывающая промышленность – 37,3% убыточных предприятий

2. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 32,6% убыточных предприятий

3. Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 29,9% убыточных предприятий

4. Производство кокса и продуктов нефтепереработки – 28,6% убыточных предприятий

5. Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – 28,4% убыточных предприятий

6. Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов – 28,1% убыточных предприятий

7. Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий – 27,1% убыточных предприятий

8. Производство электрооборудования – 25,4% убыточных предприятий

9. Производство транспортных средств и оборудования – 25,4% убыточных предприятий

10. Производство химических продуктов – 24,3% убыточных предприятий

В целом концентрация убыточных предприятий в обрабатывающей промышленности Беларуси составляет 24,9%.

Примечательно, что такая сфера деятельности, как производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, занимающая 5 место по количеству убыточных предприятий, занимает 1-е место по рентабельности продаж по видам экономической деятельности – 21,4%. То есть, несмотря на «балласт», другие предприятия данной сферы умеют зарабатывать деньги.

На втором месте по рентабельности продаж - производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (14,3%), а на третьем - производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (14,0%).

Основная масса организаций промышленности, несущих убыток, находится в Минске – 28,6%, в Минской области – 27,2% и Брестской области – 23,4%. Однако данные показатели коррелируются с удельным весом промышленности в данных регионах.