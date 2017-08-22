Просто будет бунт 12 22.08.2017, 8:25

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Воздух в стране пронизан электричеством.

Весной это года Гомель неожиданно проявил себя как центр масштабных протестов против декрета №3. Акции были, пожалуй, не менее яркими и многочисленными, чем в Минске. И вот с 1 возвращают злополучный декрета о «тунеядцах».

Как настроены люди в одном из самых протестных регионов весны-2017? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к представителю Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алесю Евсеенко.

- Декрет №3, как и следовало ожидать, вернули. Да еще с такими комментариями, вроде лукашенковского «лопату в зубы – и работайте». Как на это реагируют люди?

- Понимаете, я человек простой – от народа, как говорят. Самому часто приходилось попадать в трудные жизненные ситуации, среди таких же простых людей живу и разговариваю с ними.

Поэтому я могу с полной уверенностью сказать: обстановка в стране очень наэлектризованная.

Людям перекрыли любые возможности добиться правды и справедливости в судах и на мирных акциях протеста. Чем дальше – тем больше становится пропасть непонимания между народом и властью. Чиновники привыкли игнорировать любые требования людей: вначале занимаются формальными отписками, а затем цинично предлагают «обращаться в суд». Как будто не понятно, на чьей стороне будут эти суды! Да и денег у людей банально нет даже на то, чтобы пошлину заплатить.

Поэтому ситуация электризуется все больше и больше. И людям в голову приходят самые отчаянные мысли. Я даже не знаю, как их корректно выразить… Людей довели до того, что они уже говорят один одному: «Тебя обидел чиновник – а почему у него дом до сих пор не сгорел?».

Просто зреет бунт. Понимаете, если власти не захотят прислушаться к мирным протестам, то люди готовы просто взорваться. Говорю по Гомелю, так как знаю здесь ситуацию и настроения. Обстановка электризуется, как перед грозой: проблем накапливается все больше, власть не могут их решить и люди готовы пойти на самые решительные шаги.

У нас уже было всякое: и работница «Коминтерна» подожгла себя на проходной, и в Осиповичах человек выбросился из окна после первой публикации декрета о «тунеядцах».

Боюсь, что если власти не услышат голос разума, теперь, после повторного выхода в свет этого декрета, в окно и с балконов полетят уже чиновники. Потому что скрытая агрессия у народа – просто колоссальная. Во что она выльется – прогнозировать очень трудно. Мы настаиваем на исключительно мирных и ненасильственных акциях протеста.

- Помнится, что еще на весенних акциях властям предлагался формат переговоров с рассерженным народом, а идея «круглого стола» витала в воздухе. Хватит у властей ума услышать народ на этот раз?

- Хочется надеяться на это. Хотя весной власти повели себя как минимум странно. Люди ходили к ним на переговоры решать проблемы. Но коллективные обращения и походы к чиновенству ничем не заканчивались.

Небольшой, но очень яркий пример: люди из частного сектора Гомеля, с улицы Ярославской, хотели решить свои вопросы и обратились к властям. И вот ответ – в один прекрасный день на район приезжает кавалькада «крутых», черных машин и перегораживает улицу, как в 90-х. Только сейчас в машинах – не бандиты, а чиновники.

Причем в каждой дорогой машине – только по одному чиновнику. Люди просто опешили: зачем такая роскошь? Что они хотели эти показать? Что они – «крутые», а люди – никто? Понятно, что людей это очень возмутило. К тому же никаких конкретных вопросов эта «делегация» не решила. Приехали покрасоваться на дорогих авто – а проблем не решили. Этот пример очень показательный: власть живет в своем отдельном мире, людей не слушает и с ними не советуется.

- Насчет «отдельного мира»: часто приходится слышать от министров и самого Лукашенко о каких-то «достижениях», причем приводятся разные «космические» цифры… Имеют ли эти заявления что-то общее с реальностью? Как на самом деле выглядит жизнь в регионе?

- Это все – неприкрытый цинизм и оскорбление для народа. О каких «показателях» можно говорить, когда цены на все растут, а людям не за что отправить детей в школу. Приходится к 1 сентября брать кредиты, чтобы хоть как-то собрать детей на учебу. Это что – «социальное» государство?!

В своей «статистике» они могут любой бред подогнать под «научную платформу»: идеология и пропаганда работают. Но это не имеет ничего общего с реальной жизнью.

Даже В Гомеле, городе с 600 тысячами населения, закрываются предприятия и фирмы. Причем предприниматели по этому поводу даже шутят: вход рубль, выход – два. Сначала людей разоряют проверками и санкциями, а потом, чтобы закрыть дело, требуют огромных выплат. Потому фирмы не работают, но и как бы не закрываются. Вот и получается ситуация, когда не работающих людей гораздо больше, чем это показывает статистика.

Знакомые ездили в этом году отдыхать в Украину, в Одессу. Причем от Чернигова ехали на поездах Украинской железной дороги. Так там ребенку-иностранцу давали скидку в 50%. А какие цены в Украине! Люди потом говорят, что не хотят домой возвращаться. И при этом украинцы горды собой, своим языком и культурой. Им не надо вывешивать социальную рекламу «Люблю Украину», как у нас. Они и так любят свою страну, а нашим детям стыдно там, что не могут ответить им по-белорусски. А пропаганда говорит, что в Украине война и разруха… На самом деле нашу страну довела до разрухи нынешняя власть.

Все в стране перепуталось в такой клубок, в такой «винегрет», который власти уже не в состоянии распутать.