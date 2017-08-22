В Барановичах потребовали освободить Игоря Комлика 22.08.2017, 9:22

Григорий Грык

Активист Григорий Грык призвал к солидарности с лидерами независимых профсоюзов.

Активист независимого профсоюза РЭП Григорий Грык записал видеообращение на фоне афишной тумбы в Барановичах, заклеенной номером газеты «Рабочая солидарность» с призывом освободить политзаключенного Игоря Комлика.

В видеообращении Григорий Грык высказывается против преследования независимого профсоюзного движения в Беларуси:

«Активисты независимого профсоюза РЭП Барановичей выступают против того, что начались репрессии в отношении профсоюза РЭП и его руководителей Геннадия Федынича и Игоря Комлика, который сейчас сидит в тюрьме. Свободу Игорю Комлику!»

После речи камера меняет фокус, и на втором плане мы видим печатное издание профсоюза РЭП «Рабочая солидарность», наклеенное на афишную тумбу.