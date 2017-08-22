Начальник ДИН: Хоккейную форму в колонии пошили, делаем клюшки 5 22.08.2017, 12:53

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Первыми форму от заключенных примерят в ДЮСШ «Динамо».

Хоккейная форма для юных спортсменов уже сшита в исправительной колонии, клюшки осужденные пока делают из российских заготовок, сообщил «СБ. Беларусь Сегодня» начальник ДИН Сергей Дорошко, пишет tut.by.

— Форма уже пошита, в ИК-4. Для этого было куплено дополнительное оборудование. Форма презентована и утверждена. 30 августа отдаем 50 комплектов в опытную носку детско-юношеской спортшколе «Динамо». Затем, выслушав предложения и замечания, внесем коррективы и запустим новую продукцию в массовое производство. Клюшки, которые также выпускают наши осужденные, пока делаем, используя российские заготовки. Сейчас ведем переговоры, чтобы производить клюшки своими силами и тем самым удешевить их.

Напомним, в мае на олимпийском собрании Александр Лукашенко рассказал, как можно решить проблему с детским хоккейным инвентарем.

— Как будто самая большая проблема! Хотя и не это проблема. Когда начали по этому хоккею обсуждать, поднимается министр внутренних дел и говорит: «Александр Григорьевич, а что за проблема? Скажите, дайте мне задание. Мы в исправительных учреждениях… Для детей. — Ну, хоккеисты у нас крутые, там „найки“ купим и коньки, и штаны. — А все остальное мы сошьем. И штаны, и даже коньки сделаем». И он прав. Что, для детишек там форму не сошьют? Притом для любого вида спорта. И деньги останутся у нас, и копейки это будет стоить. Надо купить какой-то станок в какое-то учреждение? Ну давайте купим его! Но этим никто не занимался, — сказал Александр Лукашенко.

После собрания министр внутренних дел поручил ДИН проработать вопрос с пошивом формы.

— Думаю, что у них получится пошить форму не хуже, а может, даже и лучше для детей и по качеству, и по стоимости, — заявил Игорь Шуневич.