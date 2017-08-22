Активист из Дрогичина добился увольнения деспотичного главы района 2 22.08.2017, 13:20

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Фото: fotobel.by

Экс-председатель райисполкома отправлял работников сажать клубнику и малину.

Читатель портала praca-by.info связывает увольнение главы Дрогичинского района с публикацией о безработице в регионе на сайте независимого профсоюза РЭП.

В июле этого года Сергей Гордиевич, общественный активист из Дрогичина, рассказал о ситуации с промышленностью и предприятиями города и района. Об этом вышла статья «Председатель райисполкома отправил работников сажать клубнику и малину»: безработица в Дрогичине».

По словам Сергея Гордиевича, статья стала резонансной: в городе активно обсуждали и саму статью, и тот факт, что Сергей Гордиевич не побоялся указать в публикации свое имя.

Из-за этого, по словам активиста из Дрогичина, его жене, которая работает в санстанции, угрожали увольнением:

– Напечатали мою фамилию, и были проблемы у жены на работе: из-за статьи, из-за того, что там была моя фамилия. Жену – она работает в санстанции – спасло то, что она Человек года, портрет ее на доске почета. Проработала много лет в этой отрасли, заработала авторитет. Но слез было много. Тем более, если в маленьком городе потерять работу – найти не просто сложно, а невозможно.

Об изменениях в экономической ситуации в связи с приходом нового председателя райисполкома, говорит Сергей Гордиевич, говорить пока рано.