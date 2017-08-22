Мама школьницы: Нас заставляют выкупать форму 13 22.08.2017, 21:22

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Фото: tut.by

Родителей учеников одной из минских школ заставляют покупать школьную форму прямо в столовой.

«Выкупить надо обязательно 24 августа», — написали мамам и папам. 24 августа родителей в школе ждут с 10.00 до 19.00.

— Чуть ли не в повелительном наклонении нам сообщают, — пожаловалась tut.by мама одной из учениц. — До этого нам неоднократно говорили, что все будет добровольно. А тут школа заказала, а нам: «Приходите, покупайте».

Мама вспоминает, что дочь рассказывала ей, как на одном из уроков с нее сняли мерки, но значения этому не придала.

— На родительском собрании все было на уровне обсуждения: «Да, можно подумать». Предприятие предлагало варианты. Но конкретного, письменного согласия я не давала. Потому меня и удивила информация о выкупе. Мне не очень нравится выбор формы, но если будут давить, возьму хотя бы жилетку, чтобы не было проблем у ребенка. У меня, например, дочь юбки не любит. Да и довольно затратно о школьные стулья рвать колготки.

Названные родителям цены — жилетка для мальчиков за 15 рублей, жилетка для девочек за 18 рублей. Жакет для девочек стоит 34 рубля, а юбка 20 рублей. По подсчетам мамы, в торговых центрах благодаря скидкам получится купить ребенку брюки, блузку и жилетку «раза в два дешевле».

«Хочется, чтобы ученики понимали, что идут в школу»

— Да, для учеников с первого по восьмой класс у нас школьная форма, — объяснила директор школы Светлана Главацкая. — Но не в том понимании, к которому привыкло большинство. Скорее, речь идет об элементах формы. Например, в старшей школе у девочек юбки в клетку — трех фасонов. Мы не давим на детей, у них есть выбор.

По словам директора, вопрос с приобретением школьной формы решался еще в мае. Выбранные модели показали родителям, получили их одобрение.

— На родительских собраниях мамы и папы записывали, что хотят приобрести для своего ребенка: например, брюки и жакет для мальчика. Ставили свою подпись.

В списках были указаны и размеры одежды по результатам школьных обмеров. При желании родители могли поправить цифру. Списки переданы на предприятие, так что прежде всего родителям предлагают форму указанного размера. Но если ребенок подрос, без проблем предоставят другие варианты.

— Родители же не возьмут то, что ребенок не сможет носить, — уверяют в школе.

Мамы и папы забирали заказанную одежду в фирменных магазинах марок «Славянка» или «Полесье», но 24 августа представители бренда «Полесье» приедут и в школьную столовую, чтобы родители выкупили заказанное.

— В школе родители получат чек. Не все дети уже вернулись в город, так что если после примерки ребенку что-то не подойдет, есть возможность поменять или сдать, — уточнила директор.

На покупку формы согласилось больше половины родителей. Но есть и те, кому поучаствовать в заказе одежды не позволили материальные условия.

— Например, в школе родители заказали мальчику жилет и жакет. Теперь посмотрели, что с деньгами небольшие проблемы, и решили купить только жилет. Ради бога! Мы никого не обязываем.

А те, кому не заказали форму, будут придерживаться делового стиля одежды.

— Если девочка будет в синем сарафане, но с другой клеточкой, это ведь не трагедия. Мы стараемся, что детям было удобно. Чтобы не было разбежки, когда один может позволить себе дорогущие вещи, а другому и надеть нечего. Хочется, чтобы дети больше думали об учебе, а не о том, что надеть, — резюмировала директор.

«Найдется покупатель и на ту вещь, от которой отказались в школе»

В компании «Полесье» отметили, что по принципу выездной торговли в этом году работают с несколькими учреждениями образования, заказавшими одежду марки.

— Наш магазин с товаром и кассовым аппаратом выезжает по договору в школу, организует выдачу заказанного товара в помещении, — рассказала начальник управления по маркетингу, планированию и сбыту трикотажных изделий Наталья Шарук.

А если родители по каким-то причинам не выкупят заказанный жилет или жакет, вещь просто остается в фирменном магазине.

— Бывает, и 3−4 человека отказываются от заказа, но ничего страшного. Кроме того, что форму у нас берут школы, мы выпускаем капсулу школьной одежды для торговли. Все равно ориентированы на то, чтобы одеть школьников. Так что наши жилеты и жакеты не так и отличаются от тех, которые заказывают в школах. Кроме того, в классах всегда есть новички или те, кому захочется поменять размер формы, — объяснили на предприятии.